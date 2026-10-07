EMPOWOMAN celebra su 5ta edición, este sábado 17 de octubre de 2026 en la Plaza del Sol de Multiplaza Pacific Mall. Esta vez presentará un conversatorio sobre la evolución de la mujer profesional, sus retos y el equilibrio entre sus metas individuales y la crianza.

Ser madre no significa borrar la historia, las aspiraciones ni el camino recorrido por una mujer. Tampoco significa perder su individualidad. La maternidad llega a transformar, abrir nuevas dimensiones y redefinir prioridades, pero no tiene por qué borrar los propósitos, ni los sueños o la identidad que cada mujer ha construido a lo largo de su vida en el ámbito profesional o personal.

En Panamá, esta es una conversación cobra cada vez más relevancia, tomando en cuenta el primer Estudio Nacional sobre Liderazgo Femenino en Empresas Privadas, presentado este año y en el que se revela una creciente presencia de mujeres en espacio de decisión empresarial. El reto hoy no está en elegir ser madre o seguir siendo quienes son, sino en la integración de esas dimensiones. Ser madre puede convivir con querer emprender, liderar, crear, estudiar, desarrollar una carrera profesional o simplemente reservar un espacio para ti misma.

Bajo la premisa “porque cuidar de otros no debería significar dejar de cuidarse, escucharse y elegirse”, la nueva edición de EMPOWOMAN reunirá en tarima a Sheldry Sáez y Lily Vargas en una conversación transparente sobre cómo ambas han manejado esta importante decisión de vida, ser una madre presente sin renunciar al desarrollo personal y profesional. A través de sus historias de éxito y sus procesos personales, aportarán una perspectiva honesta sobre cómo integrar la carrera profesional y los proyectos propios con el desafío cotidiano de criar.

Sheldry Sáez (autora, conferencista, empresaria, ex Miss Panamá 2011 y fundadora de Inspírate) guiará a las asistentes en el uso de la organización y la visión estratégica para no perder el norte individual. Desde su trayectoria, Sheldry aportará herramientas sobre propósito, autoexigencia y mentalidad de crecimiento, demostrando que cuidar de las propias metas es la mejor forma de liderar el hogar y la vida profesional.

Por su parte, Lily Vargas (comunicadora, presentadora, creadora de contenido y fundadora de LV Productions) compartirá una mirada transparente sobre la resiliencia y el cambio de vida que vivió tras su proceso de fertilidad para convertirse en madre de mellizas en 2025. Lily aportará su testimonio sobre cómo integrar la comunicación, la creación de proyectos y los medios con una nueva etapa familiar, validando que el camino recorrido antes de la maternidad sigue siendo la base para construir nuevas oportunidades.

“Ser madre transforma nuestra historia, pero también debería ser un impulso para hacer lo que queremos, soñamos y buscamos personalmente, ir por eso que nos apasiona, siempre disfrutando ambos procesos. Desde EMPOWOMAN creemos en una mujer que puede cuidar, liderar, crear, emprender y seguir persiguiendo sus metas y anhelos. Es ese el diálogo que queremos reafirmar con este conversatorio” Apuntó Angie Picón, Brand Manager de Cardigans Group y EMPOWOMAN.

El encuentro será el sábado 17 de octubre de 2026 en la Plaza del Sol de Multiplaza Pacific Mall, con entrada libre para todo público. Para más detalles sobre el registro y la programación completa, visita el sitio web oficial empowoman.com y sigue todas las novedades en su cuenta de Instagram @empowomanlatam.

Sobre EMPOWOMAN

Es una iniciativa de mujeres empoderadas para mujeres empoderadas que busca además, poder compartir con toda la audiencia espacios educativos que expongan cuáles son las adversidades que logran vencer a diario. EMPOWOMAN es una producción de CARDIGANS Group, agencia de comunicación, eventos, branding, PR y talent management, que ha creado esta plataforma multiformato para inspirar y darle voz a esas historias que merecen ser contadas.

Acerca de CARDIGANS GROUP:

Desde el 2012 CARDIGANS GROUP ha logrado expandirse en toda LATAM, con una trayectoria en la que ha sumado un sin número de casos de éxito, ofreciendo diversos servicios en marketing, comunicación, producción de eventos y gestión de relaciones públicas. Con expertise en el diseño de estrategias 360, para comunicar las novedades de las marcas que representan, haciéndolas de interés para todo tipo de público. En CARDIGANS GROUP se trabaja en la imagen, en la percepción y en la ingeniería de cada detalle para potenciar los resultados. Para mayor información pueden ingresar al sitio web de CARDIGANS GROUP o a sus redes sociales @empowomanlatam @pcardigans

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