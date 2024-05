Blue Cross and Blue Shield of Panama con el respaldo de Internacional de Seguros cerró con éxito la novena edición de la Semana más Saludable FIT 4 All, con su gran evento familiar y su reconocida carrera – caminata 1k y 5k a beneficio de Fanlyc, el pasado 20 de abril.

El parque Los Lagos de la Ciudad del Saber fue el escenario de este gran evento de cierre que contó con la participación de más de 1,500 personas de todas las edades, quienes pudieron disfrutar de diversas actividades como: Zona médica, zona de yoga, zona de spa, clases en tarima, zona de picnic, zona infantil y zona de mascotas, además de la actividad icónica del evento, la carrera-caminata 1k para niños y 5k para adultos, con más de $5,000.00 en premios para las diversas categorías.

Los ganadores de la carrera-caminata en la categoría infantil 6 a 8 años fueron:

Niños Niñas 1. Santiago Vega Mahelet Boksh 2. Josué Ávila Grace Ojo 3. Magnus Cole Lilian Lucía Lozada

Categoría infantil 9 a 11 años:

Niños Niñas 1. Jafet Solano Arianne Torres 2. Ethan Rodríguez Analía Sanjur 3. Daniel Sánchez Ittoria Estrada

Categoría Juvenil 12 a 14 años:

Hombre Mujer 1. Bryan Lorenzo Rebecca Ledesma 2. Iann Guzmán Pilar Delgado 3. Víctor López Daniela Gobea

Categoría Juvenil 15 a 16 años:

Hombre Mujer 1. Amiezer Jaramillo Maryangel Recuero 2. Xavier Guevara Allison Chavarría 3. Uriet López Víctor Ortega

Categoría abierta 17 a 29 años

Hombre Mujer 1. Diego Lucero Anaís Alvarado 2. Luis Bellido María Far 3. Mario Galvez Digna Cisneros

Categoría abierta 30 a 39 años

Hombre Mujer 1. Moisés Gutierrez Egris Arias 2. Eduar Villalta Georgette Cianca 3. Javier Cortes Evelyn Grajales

Categoría Master 40 a 49 años

Hombre Mujer 1. Jorge Hernández Yennis Sanhouse 2. Manuel Quintero Jahde Araúz 3. Enrique Rodríguez María Cristina

Categoría Gran Master 50 a 59 años

Hombre Mujer 1. José Semprun Ana Sánchez 2. Nelson Piedra Liska Mendoza 3. Roberto Spencer Alicia Zorrila

Categoría senior 60 años y más

Hombre Mujer 1. Guillermo Ramírez Lucy Aronategui 2. Leolel Rodríguez Mayra Vega 3. Simón Alvarado Miriam Cubilla

Categoría Corredor de Seguros 5k

Hombre Mujer 1. Fernando Armuelles Carmen Mendoza 2. Jaime Jiménez Adriana Martínez 3. Roderick Subia Jeimy Ríos

Categoría Colaboradores IS

Hombre Mujer 1. Héctor de la Cruz Liseth Rios 2. Virgilio Attanasio Charleen Paredes 3. Eric Castillo María Delma Araúz

Categoría embarazadas

1. Diana Salerno 2. Vanessa Campioli 3. Cristel De Los Santos

Internacional de Seguros agradece a todas las personas que apoyaron con el éxito de este gran evento familiar de cierre de la novena edición de la Semana más Saludable Fit 4 All, cuyo principal objetivo es concientizar sobre la importancia de llevar una vida saludable, además de seguir beneficiando a los niños y adolescentes de Fanlyc.