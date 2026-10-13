CARDIGANS Group, agencia organizadora y fundadora de EMPOWOMAN, informa al público general, medios de comunicación, patrocinadores y aliados que nuestra quinta edición, inicialmente prevista para este sábado 17 de octubre, ha sido reprogramada para el domingo 25 de octubre de 2026 en la Plaza del Sol de Multiplaza Pacific Mall.

Esta decisión responde a nuestra postura de profunda empatía, responsabilidad y solidaridad tras los difíciles acontecimientos y la situación que atraviesa nuestro Panamá a raíz del terremoto registrado el pasado viernes. Como comunidad responsable nos unimos a la labor de nuestros aliados de PLATINUM INSURANCE al convertirse en Centro de Acopio recibiendo los insumos que anexamos al final de este comunicado.

“EMPOWOMAN es una plataforma que busca educar, inspirar y entretener a nuestra comunidad, y por eso mismo entendemos que hoy lo primero es Panamá. En este momento, la prioridad es nuestra gente, promover la unión como pueblo y brindar el apoyo que podamos en todo el territorio nacional.”, recordó Angie Picón-Salas, Brand Manager de CARDIGANS Group.

Reprogramar nuestro encuentro unos días nos permite enfocar el esfuerzo donde el país más lo necesita hoy, para luego reencontrarnos el próximo 25 de octubre y llevar a cabo esta gran edición con el compromiso y el cariño de siempre.

Hacemos llamado a nuestra comunidad a aportar mediante la iniciativa de PLATINUM INSURANCE y llevar sus donativos a sus oficinas ubicadas en su sede ubicada en la Av. Los Fundadores de San Francisco en la Ciudad de Panamá.

Agradecemos profundamente a nuestros patrocinadores, conferencistas, aliados y medios de comunicación por su respaldo inmediato, empatía y comprensión ante esta decisión. Toda la información y novedades sobre la agenda las estaremos compartiendo a través de nuestras redes oficiales (@empowomanlatam y @pcardigans).

Listado de insumos para donación:

Alimentos

– Tuna enlatada (atún)

– Arroz

– Alimentos no perecederos

– Enlatados en general

– Sopas instantáneas

– Galletas

Higiene

– Higiene íntima femenina

– Jabón de baño

– Pasta de dientes

– Cepillos de dientes

– Papel higiénico

– Toallitas húmedas

– Champú

Bebidas

– Botellas de agua

Suministros

– Pañales desechables

– Compresas sanitarias

– Desinfectante

– Botiquín de primeros auxilios

– Cobijas

– Baterías

-Contacto prensa:

Angie Picón Salas // Carlos Enrique Gómez M

+507 6464 9370 // +507 6461 0842 //

Angie@cardigansgroup.com // carlos@cardigansgroup.com //