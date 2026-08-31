Comic Con Panamá 2026 se prepara para celebrar su séptima edición con seis artistas internacionales anunciados, reuniendo figuras de reconocidas series, producciones de streaming, cine, anime y doblaje que han conectado con distintas generaciones de fanáticos.

Entre los invitados estará Zach Roerig, reconocido por interpretar a Matt Donovan durante las ocho temporadas de The Vampire Diaries y por sus apariciones en otras producciones de este universo, además de series como Friday Night Lights. También llegará a Panamá Katie Cassidy, quien dio vida a Laurel Lance / Black Canary en Arrow y ha formado parte de producciones como Supernatural, Gossip Girl y A Nightmare on Elm Street.

A ellos se suma Michael Cudlitz, quien interpretó a Lex Luthor en Superman & Lois y es ampliamente recordado por su papel de Abraham Ford en The Walking Dead, además de su participación en producciones como Band of Brothers y Southland.

Los seguidores de One Piece podrán conocer a Lera Abova, actriz que interpreta a Miss All Sunday, también conocida como Nico Robin, en el live action de Netflix. Abova también ha participado en la película Anna, dirigida por Luc Besson, y en la serie Pitch Perfect: Bumper in Berlin.

El cartel de invitados incluye además a dos de las voces más reconocidas del doblaje latinoamericano. Carlos Segundo, voz de Piccolo en Dragon Ball, también ha dado voz a Woody en Toy Story y al profesor Severus Snape en la saga de Harry Potter; mientras que Patricia Acevedo ha dado vida a personajes como Sailor Moon, Lisa Simpson en Los Simpson y Milk en Dragon Ball.

Zach Roerig, Katie Cassidy, Michael Cudlitz, Lera Abova, Carlos Segundo y Patricia Acevedo estarán presentes en Comic Con Panamá 2026, compartiendo con sus fanáticos y

participando en presentaciones y entrevistas en tarima, donde el público podrá conocer más sobre sus carreras, personajes y experiencias dentro de la industria.

Los asistentes también tendrán la oportunidad de acercarse a sus artistas favoritos a través de los Meet & Greet, con opciones de fotografías y autógrafos. Los boletos para los Meet & Greet ya se encuentran a la venta a través de la página web oficial de Comic Con Panamá.

Más allá de los artistas invitados, Comic Con Panamá 2026 ofrecerá una amplia variedad de espacios y actividades. Los asistentes podrán recorrer el Artist Alley, donde ilustradores y artistas exhiben y comercializan su trabajo; visitar la Zona Shopping, con productos oficiales, coleccionables y artículos exclusivos; descubrir la Zona de Coleccionistas, donde diferentes grupos exhibirán sus piezas y artículos de colección; disfrutar de la Zona Gaming, encabezada por el Project X Coliseum, con competencias y diferentes experiencias para los amantes de los videojuegos; participar en la Zona de Experiencias, con activaciones interactivas; asistir a los Talleres, que ofrecerán espacios de aprendizaje para toda la familia; y vivir la emoción del Concurso de Cosplay, uno de los momentos más esperados por el público.

Como una de las novedades de esta edición, Comic Con Panamá incorpora el Trading Cards Zone, un nuevo espacio dedicado al mundo de las cartas coleccionables que reunirá a coleccionistas, tiendas y vendedores especializados. Los fanáticos podrán conocer y adquirir cartas y productos especializados, descubrir nuevas piezas para ampliar sus colecciones y compartir con otros aficionados a este universo.

Comic Con Panamá 2026 se celebrará los días 4, 5 y 6 de septiembre en el Panama Convention Center. Los boletos para el evento, así como los Meet & Greet disponibles, se encuentran a la venta a través de la página web oficial www.comiccon.com.pa, mediante Panatickets.

Comic Con Panamá es una producción de Show Republic Entertainment junto con Planet Comics.

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