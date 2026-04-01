COLDPLAY EXPERIENCE CON ORQUESTA FILARMÓNICA LLEGA A PANAMÁ: UNA NOCHE QUE NO QUERRÁS PERDERTE

Antena 8 se suma como patrocinador oficial de uno de los eventos musicales más esperados del año: el Coldplay Experience con Orquesta Filarmónica, que se presentará el próximo 16 de abril de 2026 a las 7:00 PM en el COS Sports Plaza, Metro Park, Ciudad de Panamá.

Una sola noche. Una sola oportunidad de vivir los grandes éxitos de Coldplay como nunca antes los habías escuchado: acompañados por el imponente sonido de una orquesta filarmónica en vivo que transforma cada canción en una experiencia completamente nueva. El resultado es una fusión entre la energía del rock y la grandiosidad de la música sinfónica que promete dejar a todos sin palabras.

EL ESCENARIO: COS SPORTS PLAZA, METRO PARK

El evento se realizará en uno de los complejos más modernos y completos del país. El COS Sports Plaza, ubicado en el sector de Metro Park en Juan Díaz, cuenta con espacios para eventos con capacidad para más de 3,000 personas y casi 500 estacionamientos, lo que garantiza una experiencia cómoda desde la llegada hasta la salida. Su infraestructura de primer nivel y su sistema de sonido avanzado lo convierten en el escenario ideal para una noche de esta magnitud.

ABRE EL SHOW: THE DOLLIES

La noche arrancará con uno de los actos en vivo más queridos y reconocidos de Panamá: The Dollies. Esta agrupación, nacida en Panamá con talento venezolano, acaba de celebrar su décimo aniversario como banda, consolidándose como una de las propuestas de covers más sólidas y emocionantes del Istmo. A lo largo de su trayectoria han llenado escenarios como las Terrazas de Multiplaza y el Club de Yates y Pesca, y se han ganado un lugar especial en el corazón del público panameño con cada presentación.

Y si te suenan familiares, no es casualidad: The Dollies estuvieron con nosotros en las Tardes Retro de Antena 8 en 2025, compartiendo esa misma energía y talento que ahora traerán al escenario del COS Sports Plaza para abrir esta noche épica.

Como dato curioso que hace este show aún más especial: entre los grandes momentos de su décimo aniversario, The Dollies incluyeron un tributo especial a Coldplay, lo que hace de esta apertura una elección que no pudo ser más perfecta.

SOBRE EL COLDPLAY EXPERIENCE

Coldplay es una de las bandas más importantes e influyentes de los últimos 25 años. Desde “Yellow” hasta “Fix You”, “Viva La Vida”, “The Scientist” o “A Sky Full of Stars”, su catálogo es una colección de canciones que han marcado generaciones enteras. El Coldplay Experience es el show tributo que hace justicia a esa música, recreando con fidelidad y pasión la atmósfera emocional que caracteriza cada uno de sus conciertos, ahora potenciada por el acompañamiento de una orquesta filarmónica que amplifica cada nota y cada momento.

CONSIGUE TUS BOLETOS

No dejes pasar esta experiencia. Los boletos están disponibles en: ETICKET.PA

Antena 8 — Música para todas las generaciones. #ColdplayExperienceAntena8