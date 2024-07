Coldplay anunció el lunes 17 de junio la fecha de lanzamiento de su décimo álbum de estudio. Bajo la producción de Max Martin, “Moon Music” verá la luz el 4 de octubre, precedido por el primer sencillo, “feels like im falling in love”, que será lanzado este viernes 21 de junio.

Chris Martin y su banda dieron a los fans un adelanto en el Puskás Aréna de Budapest la noche del domingo 16 de junio, interpretando la nueva canción en su totalidad. Previamente, el grupo había compartido un fragmento del emocionante nuevo tema en sus redes sociales, acompañado de un arte que muestra un planeta en fase de mengua con una corona colorida que explota desde su superficie. En la canción, Martin entona: “It feels like I’m falling in love / You’re throwing me a lifeline / Oh, not for the first time / I know I’m not alone” (Se siente como si me estuviera enamorando / Me estás lanzando un salvavidas / Oh, no es la primera vez / Sé que no estoy solo).

En línea con su larga ética ecológica, Coldplay ha puesto un gran esfuerzo para hacer que el lanzamiento físico de “Moon Music” sea lo más sostenible posible, según un comunicado. Cada LP de 140g contendrá aproximadamente nueve botellas de plástico PET recicladas, obtenidas de desechos postconsumo. Además, la versión en CD será la primera en el mundo en lanzarse en EcoCD, hecho de policarbonato reciclado al 90% también recuperado de desechos postconsumo.

La primera edición de “Moon Music” (EcoRecord rPET LP y EcoCD) estará disponible en cantidades limitadas, numerada individualmente y producida con una especificación más alta que las futuras ediciones, según el comunicado.

“Moon Music” sigue al álbum de Coldplay de 2021, “Music Of The Spheres”, también producido por Max Martin, que debutó en el No. 1 en el Reino Unido y Australia, y en el No. 4 en el Billboard 200. Su sencillo “My Universe” con BTS alcanzó el No. 1 en la lista Billboard Hot 100.

Martin ha estado dando pistas sobre el nuevo disco desde hace al menos 18 meses. En enero de 2023, mencionó a City News Toronto que la banda estaba cerca de completar lo que prometió ser el segundo LP en la serie “Music of the Spheres”. Aunque indicó que el lanzamiento aún tomaría tiempo, insinuó que podrían comenzar a interpretar algunas de las nuevas canciones en vivo ese año. La actual gira mundial de Coldplay en apoyo de “Spheres” comenzó el 18 de marzo de 2022 en Costa Rica y concluirá el 16 de noviembre en Eden Park, Auckland, Nueva Zelanda.