El Programa de Infarto Cerebral de Clínica Hospital San Fernando ha sido reconocido con la Certificación Avanzada de la World Stroke Organization (WSO), una de las principales autoridades globales en la prevención, tratamiento y atención del accidente cerebrovascular. Esta distinción confirma el compromiso institucional con la excelencia de la clínica, la atención oportuna y la mejora continua en el manejo de pacientes con infarto cerebral.

La certificación de la WSO se otorga únicamente a programas que cumplen rigurosos estándares internacionales en áreas como tiempos de respuesta, protocolos de atención, capacitación del personal, infraestructura, seguimiento del paciente y resultados clínicos.

Con esta certificación, Clínica Hospital San Fernando se posiciona como un referente regional en el manejo del infarto cerebral, fortaleciendo su rol en la educación, prevención y tratamiento oportuno de esta condición, una de las principales causas de discapacidad y mortalidad a nivel mundial.