En 2017 Macklamore y Kesha estrenaron colaboración y seguramente esa lírica de Good Old Days suena tan familiar como la canción The hills, lanzada al mercado el 27 de mayo de 2015 como el segundo sencillo del segundo álbum de estudio, Beauty Behind the Madness del artista The Weeknd, el cual recibió en su mayoría, críticas positivas, y fue un éxito comercial apareciendo en múltiples listas anuales de éxitos. Así si vale la pena hacer una copiecita inocente no?