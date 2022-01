1.- ‘Beautiful’, de Christina Aguilera

Beautiful es una de las canciones más especiales de Christina Aguilera. Cuando la cantante leyó la letra escrita por la compositora Lin Perry, pidió interpretarla porque se sentía muy identificada con el mensaje que transmitía. Lin Perry y su mánager, al escuchar la versión de la artista, se quedaron gratamente sorprendidos, e inmediatamente le dieron la canción. Lo demás es historia.

2.- ‘Te dejo Madrid’, de Shakira

Shakira lanzó Te dejo Madrid el 15 de agosto de 2002 y la incluyó en su álbum Servicio de Lavandería. El tema también se incluye en la versión recopilatoria del álbum llamada Laundry Service: Washed & Dried. Además, fue publicado en muchos países europeos y latinoamericanos a finales del año 2002, aunque no en Estados Unidos.

Te dejo Madrid tuvo mucho éxito y alcanzó el número uno en México, Perú, Colombia y Argentina.

3.- ‘Feel’, de Robbie Williams

Cuando Robbie Williams escribió Feel estaba luchando contra la depresión. Según el propio Williams. “es una canción bella. Salió directamente del corazón y muestra lo que quiero en mi vida. Es sobre alguien que no está seguro de cuál es su lugar en el mundo”.

El tema se publicó el 30 de septiembre de 2002 y se convirtió en el mayor éxito internacional de artista. Feel vendió más de 4 millones de copias en todo el mundo y se alzó con el Top ten en todos los países europeos.

4.- ‘A Dios le pido’, de Juanes

“Una oración, una manera de pedirle a Dios por todas las cosas que a mí me importan: mi familia, mi país, todo lo que para mí significa el amor”, explicó en su día Juanes sobre A Dios le pido, unacanción que consiguió alcanzar el número uno.

El tema se incluyó en el segundo álbum del artista Un día normal (2002).

5.- ‘One day In Your Life’, de Anastacia

Un día en tu vida / dicho amor te recordaría / ¿Cómo pudiste dejarlo todo atrás? / Un día en su vida / Se va a encontrar / con las lágrimas que dejó llorar / Y soy más fuerte que antes.

One day In Your Life es el segundo sencillo incluido en el segundo álbum de estudio de Anastacia Freak Of Nature. La cantante consiguió que su tema entrase en el Top ten de varios países. Después lo incluyó en su recopilatorio Pieces of a Dream.

6.- ‘Torero’, de Chayanne

Chayanne puso toda su alma en la interpretación de este éxito que durante los años 2000 sonó en emisoras y discotecas. “Con lo de torero no me refiero a matador, pero al igual que hace falta valor para enfrentarte a uno de esos animales, yo soy capaz de eso y más con tal de conseguir a una mujer”.

La letra es de los hermanos Estéfano y Marcello Azevedo. Hay que recordar que Torero fue el primer sencillo del tercer álbum recopilatorio del cantante que se

7.- Ave María’, de David Bisbal

Ave María fue uno de los sencillos de Corazón latino, el primer álbum de David Bisbal.

En 2019, la canción fue versionada por los extriunfitos Marta Sango y Agoney Hernández en el programa La mejor canción jamás cantada, siendo elegida, por votación popular, como la mejor canción española de la década de los 2000.

8.- ‘Fallin’, de Alicia Keys

Fallin es el primer sencillo de la cantante estadounidense Alicia Keys. Inspirado en una tormentosa relación que mantenía en aquel momento, se estrenó cuando la artista tenía solo 20 años.

Con una de las introducciones vocales más memorables de la historia de la música, el sencillo no solo fue uno de los mayores éxitos de 2002, sino que recibió tres premios Grammy: mejor canción del año, mejor canción de R&B y mejor actuación vocal femenina de R&B.

9.- ‘By the Way’, de Red Hot Chilli Peppers

By the Way es la canción que pone título al octavo álbum de los Red Hot Chilli Pepperslanzado el 9 de julio de 2002.

El contenido lírico del álbum se diferencia de los anteriores en cuanto a que supone un mayor acercamiento por parte del vocalista Anthony Kiedis a sus letras.

10.- ‘Cuando tú vas’, de Chenoa

Cuando tú vas es el segundo sencillo de Chenoa. La canción se incluyó en su álbum debut llamado Chenoa, y fue compuesta por el autor y productor William Luque.

La propia artista catalogó el sencillo como su “tema talismán”, siendo así su canción más exitosa. Cuando tú vas alcanzó rápidamente el número uno en España, y la situó entre una de las cantantes españolas que más vendió en 2002 con aproximadamente medio millón de copias.