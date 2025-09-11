El pasado 7 de septiembre se realizó la 9na Caminata por la Prevención del Suicidio en honor a Daniel Martinelli Bennett, organizado por la fundación Serenamente y con el objetivo de prevenir esta “enfermedad silenciosa” y salvar más vidas.

Este año, un aproximado de 4,000 almas se unieron con un mismo propósito: decirle sí a la vida. En un ambiente enérgico, lleno de amor, apoyo, comunidad, lágrimas y sonrisas… los presentes caminaron en memoria, en esperanza, y con el compromiso de cuidar la salud mental y promover la paz.

En Grada Radio creemos que la música es un refugio y una poderosa aliada para el bienestar. Por eso, apoyamos activamente iniciativas y espacios que promueven la salud mental, presentes donde nuestras audiencias se sientan acompañadas, escuchadas y motivadas.

Recuerda: pedir ayuda no es de débiles, es de valientes. Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil, llama al 147 (línea gratuita) o contacta a la fundación Serenamente.