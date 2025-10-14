Tetra Pak fue reconocida por la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (AmCham Panamá) con el Reconocimiento Liderazgo Sostenible – Prácticas Inspiradoras de ASG.Obtuvo la máxima distinción en la categoría Medio Ambiente por su iniciativa de reciclaje Tu Papel Cuenta.

Con el programa de reciclaje “Tu Papel Cuenta”, Tetra Pak fue galardonada por AmCham Panamá con la máxima distinción del Programa Reconocimiento Liderazgo Sostenible 2025, liderando la sostenibilidad ambiental por más de 17 años en la región.

El Reconocimiento Liderazgo Sostenible (RLS), creado en 2010, busca promover, incentivar y compartir proyectos inspiradores de responsabilidad social empresarial, alineándolos con estándares internacionales como la ISO 26000 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para contribuir al desarrollo económico y sostenible de Panamá.

Tetra Pak recibió este galardón por la trayectoria e impacto del programa Tu Papel Cuenta, iniciativa que comenzó en 2008 en Panamá como una campaña de recolección de materiales reciclables y que hoy se extiende en Centroamérica y el Caribe. A través de alianzas con organizaciones, programas escolares y campañas de comunicación, el programa promueve la conciencia ambiental y la cultura del reciclaje, integrando empresas, autoridades y recolectores de base en todo el proceso.

Durante 2024, el programa Tu Papel Cuenta permitió recolectar y enviar a reciclaje aproximadamente 82 millones de envases en Centroamérica y el Caribe, demostrando el impacto tangible de la iniciativa en la región.

“En Panamá y Centroamérica, trabajamos activamente para fortalecer la cadena de valor del reciclaje. Este reconocimiento nos llena de orgullo y refuerza nuestro compromiso de fomentar la cultura del reciclaje, promover la economía circular y proteger lo bueno: los alimentos, las personas y el planeta”, expresó Guillermo Pugliese, director de Sostenibilidad de Tetra Pak para Andina, Centroamérica, el Caribe y México.

Cabe destacar que la recuperación de envases en Panamá es esencial para impulsar la sostenibilidad ambiental y los consumidores pueden contribuir desde el origen, separando los envases de otros residuos que siguen distintas cadenas de recolección.

Los envases post consumo de Tetra Pak, una vez recolectados y clasificados, son enviados a fábricas de reciclaje, donde se someten a un proceso de repulpeo para separar sus componentes. Las fibras de papel se destinan a productos como cuadernos, bolsas, cajas, libretas y servilletas; mientras que el polialuminio se reutiliza en mobiliario escolar, tejas, pallets y otros productos que reemplazan plásticos convencionales. Esto permite prolongar la vida útil de los materiales y evita que terminen en vertederos.

Para conocer más sobre el programa y las formas de participar, los interesados pueden ingresar a la página Tu Papel Cuenta®, un recurso informativo que ofrece datos sobre reciclaje, un directorio de recuperadores, puntos de acopio y diversas iniciativas de recolección.

ACERCA DE TETRA PAK

Tetra Pak es una empresa líder mundial en soluciones de envasado y procesamiento de alimentos. Trabajando con nuestros clientes y proveedores, proporcionamos acceso a alimentos seguros y nutritivos a cientos de millones de personas en más de 160 países cada día.

Con más de 24.000 empleados en todo el mundo, nos comprometemos a hacer que los alimentos sean seguros y estén disponibles en todas partes, y prometemos proteger lo que es bueno: los alimentos, las personas y el planeta.

Más información sobre Tetra Pak en www.tetrapak.com