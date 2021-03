Seguramente, como es común, pensarás que si somos rockeros nuestros sentimientos son como los de una roca. Sin embargo vivimos la vida con extrema pasión, por lo cual el amor y las rupturas amorosas nos dejan devastados.

A continuación les dejamos un TOP 10 de como pasamos nuestras desveladas! con el alma hecha pedazos pero metiéndole Rock al corazón!

1.- Journey – Separate Ways

Si hay una forma de llevar un rompimiento amoroso de una forma seria es escuchando esta canción. Porque nada más poderoso que cantar con actitud de que nada te importa mientras se te rompe el corazón. En este caso particular nada más poderoso que decirle adiós a una relación problemática que sólo promete ciclos de desdicha.

Feeling that it’s gone

Can’t change your mind

If we can’t go on

To survive the tide love divides

2.- Heart – Alone

La incertidumbre del día después de decir adiós, ósea el día que debas salir a la vida nuevamente Sol@, sin el prefijo novia, novio, esposa, crush , etc es una de las etapas más aterradoras del duelo por amor.

Lo bueno es saber que tendrás esta canción en tu playlist y podrás cantarla con toda la energía que necesita!! gritando en 3…2…1 TILLLL NOOOWWWW!!!

3.- Scorpions – Still Loving You

Si, lo sabemos. Terribles son esas primeras horas después del rompimiento, los recuerdos como látigos en el corazón y nuestra mente. Pasamos el día pensando, analizando ¿porqué?, ¿Cuál fue la palabra?, ¿La acción que nos llevo a este día solos?

Ahora pensando ¿Qué pudimos haber hecho diferente? o peor, el balazo al corazón: ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué pasaría si pudieras hacerlo todo de nuevo?…. Para eso esta canción Still Loving Youuuu

If we’d go again all the way from the start

I would try to change the things that killed our love

Your pride has built a wall so strong

That I can’t get through

Is there really no chance to start once again?

I’m loving you

4.-Bon Jovi – You Give Love A Bad Name

An angel’s smile is what you sell

You promise me Heaven, then put me through hell

Traducc: Me vendes una sonrisa de ángel

Me prometiste el cielo y me hiciste pasar un infierno

¿Cuántos se sienten identificados con ese verso? Si, hay relaciones que por no decir tóxicas son una real pesadilla. Esas que venden el amor como si Disney estuviera patrocinando tu vida, y derrepente…. Alfred Hitchcock entre en escena y tu relación comienza a tornarse una verdadera película de terror. Para esas relaciones ésta canción: Shot through the heart and you’re to blame

you give love a bad nameeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!

5.- Guns N’ Roses – November Rain

¿Te has topado con una relación que no fluye?, que no se le permite crecer por alguna de las partes. Querer amar, pero no completo, sentir pero no completo, contenerse al sentimiento hasta que llegan a un punto de no retorno donde, alguna de las partes pone el punto final diciendo: Estamos? Seremos? porque si no será así, si no nos vamos a querer como es! mejor vete caminado bajo la lluvia de noviembre…. para ellos esta super canción: When I look into your eyes I can see a love restrained

Because nothing lasts forever

And we both know hearts can change

6.- Poison – Every Rose Has Its Thorn

We both lie silently still in the

Dead of the night

Although we both lie close together

We feel miles apart inside

Creemos que esta canción no necesita mayor explicación…. estar junto a alguien y aún así sentir que estan separados por kilómetros. Eso es un triste adiós!

7.- Whitesnake – Is This Love

Un amor apasionado! De esos donde una de las partes ama más o más intensamente. Por un tiempo la adrenalina hace de esta relación toda una aventura. Pero, es una relación peligrosa que promete dejar hecho polvo el corazón si se vive a la velocidad del quiero verte ya… Amor y razón no son la combinación más romántica pero sí la más segura. Para quiénes no saben si son o están.. ésta canción……

Wasted days, and sleepless nights

An’ I can’t wait to see you again

8.- DEF LEPPARD – “When Love & Hate Collide”

¿Relaciones Tóxicas? esas que se viven dentro del ciclo del: te amo, pero te lastimo, te conquisto, pero te dejo! Es duro cuando con el pasar del tiempo la relación se siembra en la delgada línea donde el amor y el odio coinciden. Para ellos…………. ésta canción:

I got your number on my wall, but I ain’t gonna make that call

When divided we stand baby, united we fall

9.- U2 – One

Estar con alguien, por tanto tiempo que ya parecen uno. Saldar diferencias pero no curar heridas crea un volcán latente de erupción, donde el agotamiento por mantener a flote lo que muchos llaman amor, termina consumiéndolos sin tener nada más que dar. Para ellos One de U2:

Did I ask too much?

More than a lot

You gave me nothing, now it’s all I got

We’re one, but we’re not the same

Well, we hurt each other, then we do it again

10.- The Cars – Drive

Esta canción no tiene medias tintas, literal es lo que la parte que ama pregunta…. cuando yo no esté quién?

Who’s gonna drive you home tonight?

Who’s gonna pick you up when you fall?

Bonus track

Velvet Revolver – Fall To Pieces

Aunque no pertenece a nuestro listado de Clasicc Rock es un must en tu playlist.

Habla de como habiendo pasado el tiempo, aún cuesta estar de pie, porque sientes que aún te caes a pedazos. Pero con una profunda esperanza, de que en algún momento podrás caminar y encontrar lo que has esperado!

Con esta canción cerramos nuestro TOP 10 de Rock y Desamor. Esperamos les guste y que nos acompañen como siempre en nuestros Miércoles Rockero por los 100.1 F.M.