Blue Cross and Blue Shield of Panama con el respaldo de Internacional de Seguros presenta la undécima edición de la Semana Más Saludable “Fit 4 all”, a desarrollarse del 20 al 25 de abril. Un espacio que conecta a personas, familias y organizaciones alrededor de un mismo propósito: Promover estilos de vida más saludables, y al mismo tiempo apoyar con una causa que transforma vidas.

Como parte de la Semana Más Saludable “Fit 4 All”, del 20 al 24 de abril se llevarán a cabo diversas actividades gratuitas en las sucursales de Power club, a partir de las 6:00 p.m., clases para todos los niveles, cargadas de energía y movimiento, dirigidas por entrenadores especializados. Y el gran evento de cierre será el sábado 25 de abril, con un festival familiar en el Parque Los Lagos, en Ciudad del Saber, desde las 4:00 p.m., que incluye la tradicional carrera-caminata 1 k para niños y 5 k para adultos, a beneficio de Fanlyc.

Eduardo Tejeira, Vicepresidente Ejecutivo de Internacional de Seguros, presentó oficialmente la undécima edición del a Semana Más Saludable “Fit 4 all”, destacando la evolución de la iniciativa, que cada año reúne a más participantes, aliados y empresas comprometidas con el bienestar. “Si miramos atrás, veremos cuánto ha crecido este evento. En su primera edición participaron cerca de 500 personas, y hoy proyectamos superar las 2,500 inscripciones, consolidando a Fit 4 All como una de las iniciativas de bienestar familiar más importantes de nuestra comunidad”

Tejeira también resaltó el impacto social del evento “Lo más importante es el gran impacto que juntos hemos logrado. Gracias a la participación de miles de personas durante estos años, hemos aportado más de B/.140 mil a Fanlyc, contribuyendo a que puedan continuar brindando atención, acompañamiento, transporte y apoyo integral a niños y adolescentes que enfrentan el cáncer junto a sus familias.”

El festival “Fit 4 All”, que marca el cierre de la semana, contará con más de B/.5,000.00 en premios para los ganadores de las carreras-caminatas en diversas categorías, incluyendo niños, adultos, corredores de seguros y colaboradores de IS.

Además, los asistentes podrán disfrutar de múltiples zonas de bienestar y entretenimiento:

En la tarima principal con clases de entrenamiento funcional, zumba y dinámicas dirigidas por reconocidos instructores de Power Club .

con clases de entrenamiento funcional, zumba y dinámicas dirigidas por reconocidos instructores de . Un Yoga Zone , ideal para quienes buscan un momento de relajación y equilibrio, gracias a MiniMed . Y los tapetes de yoga gracias a CliniLab, El Javillo y Radimagen.

, ideal para quienes buscan un momento de relajación y equilibrio, gracias a . Y los tapetes de yoga gracias a El MedZone , donde especialistas de The Panama Clinic realizarán evaluaciones básicas de salud. Incluyendo, toma de peso, talla, presión, índice de masa corporal.

, donde especialistas de realizarán evaluaciones básicas de salud. Incluyendo, toma de peso, talla, presión, índice de masa corporal. Un PetZone , para que las mascotas también puedan formar parte de esta experiencia. Patrocinado por la Caja de Ahorros .

, para que las mascotas también puedan formar parte de esta experiencia. Patrocinado por la . Un Spa Zone , con camas y personal para terapias de relajación. Gracias al Hospital Pacifica Salud , un Kids Zone con juegos inflables y actividades diseñadas especialmente para los más pequeños.

, con camas y personal para terapias de relajación. Gracias al , un con juegos inflables y actividades diseñadas especialmente para los más pequeños. También contarán con 2 zonas de snacks saludables, gracias a Hospital Colón 4 Altos y Centro de Cirugía Ambulatorio Paitilla.

gracias a Hospital Colón 4 Altos y Centro de Cirugía Ambulatorio Paitilla. De igual forma para el deleite de todos tendrán, área de comida por The Beauty and Butcher, Sambú Foods y cervezas artesanales por Cervecería Clandestina.

Y como novedad este año, el evento incorporará dos nuevas experiencias para los más aventureros: un zip line gracias al Centro Médico Bernardette y una pared de escalar por Hospital Nacional, pensadas para adolescentes y adultos que quieran añadir un toque de adrenalina a la jornada.

Cada participante recibirá un kit que incluye: Camiseta oficial, número de corredor, chip de cronometraje, obsequio de patrocinadores.

Los kits podrán retirarse dos días antes del evento en Sportline de Multiplaza.

La inscripción para el evento de cierre tiene un costo de B/.10 para niños hasta 16 años y B/.15 para mayores de 17 años. De este monto, B/.10 serán donados en su totalidad a Fanlyc.

Los interesados pueden inscribirse en www.bcbspma.com, con pagos disponibles mediante tarjeta de crédito o Yappy. Una plataforma fácil y sencilla para inscribirse de forma individual o en grupo.