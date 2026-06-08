BASES DEL CONCURSO

LA POLLA GRADA RADIO – GRACIAS A SPORTIUM

Concurso de pronósticos deportivos patrocinado por Sportium y Grada Radio

DESCRIPCIÓN GENERAL

La Polla Grada Radio gracias a Sportium es un concurso de pronósticos deportivos dirigido a los oyentes y seguidores de Estéreo Azul, Quiubo Estéreo y Antena 8, emisoras del Grupo Grada Radio. Los participantes pondrán a prueba su conocimiento futbolístico pronosticando resultados de partidos cada semana, compitiendo por premios exclusivos y el reconocimiento en nuestros rankings semanales.

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN

El concurso inicia con la primera jornada publicada el 11 de junio y culmina con la jornada final de la temporada el 19 de julio.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Ser mayor de 18 años de edad.

Tener cédula de identidad personal panameña vigente o ser residente legal en la República de Panamá.

Registrarse en el portal oficial del concurso disponible en los sitios web de Estéreo Azul, Quiubo Estéreo y Antena 8. Donde el banner promocional de la Polla les llevará al portal eventos.gradaradio.com

Estar registrado en Sportium (o registrarse durante el período del concurso). La participación en el concurso no obliga al participante a realizar apuestas en la plataforma de Sportium pero si es requisito estar registrado www.sportium.pa

Contar con una cuenta de WhatsApp activa para el envío de calendarios digitales y envío semanal de predicciones a Grada Radio.

CÓMO REGISTRARSE

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción disponible en www.eventos.gradaradio.com y con acceso desde los portales digitales de las emisoras de Grupo Grada Radio (Estéreo Azul, Quiubo Estéreo y Antena 8). Al registrarse, el participante acepta los presentes términos y condiciones.

Una vez registrado, se validará que el participante cuente con registro activo en Sportium. La validación se realizará de forma periódica (diaria, bisemanal o semanal, según lo determine Grada Radio) y la lista de participantes validados se comunicará al cliente patrocinador.

Nota importante: Ninguna acción del concurso se realizará dentro de la plataforma de Sportium. El objetivo del registro en Sportium es únicamente ampliar la base de usuarios registrados en dicha plataforma.

MECÁNICA DEL CONCURSO

Paso 1 – Recibe el calendario

El calendario se distribuirá en formato digital a través de las plataformas de Grada Radio y estará disponible también en versión impresa en puntos de activación.

Paso 2 – Envía tus predicciones

Los participantes deberán enviar sus predicciones de los resultados de los partidos de la jornada vía WhatsApp al número oficial de Grada Radio 6344-5515, una hora antes del inicio del primer partido de la jornada. Luego de ese horario, no se recibirán predicciones, hasta la jornada siguiente. Entiéndase que cada jornada es la cantidad de partidos del día. Ejemplo: si la jornada del día incluye dos partidos uno iniciando a las 4pm, el participante tiene hasta las 3pm como horario máximo para entregar su predicción de los dos partidos del día.

Paso 3 – Conteo de puntos

Grada Radio realizará el conteo de puntos de todos los participantes con base en las siguientes reglas de puntuación:

Pronóstico Puntos Resultado exacto (marcador correcto) 3 puntos Resultado correcto (ganador o empate, sin marcador exacto) 1 punto Pronóstico incorrecto 0 puntos

Paso 4 – Ranking semanal

Cada semana se publicará el ranking de los 10 primeros participantes en las plataformas digitales y en el aire de las emisoras del Grupo Grada Radio. El ranking es acumulativo a lo largo del concurso.

En caso de empate en puntuación, se aplicarán los siguientes criterios de desempate: (1) mayor número de resultados exactos; (2) mayor número de partidos acertados en la última jornada; (3) sorteo entre los empatados.

PREMIOS

Premio Final – Gran Ganador

El participante que acumule el mayor puntaje al finalizar el concurso ganará el Gran Premio, que consistirá en una estadía para dos personas en un resort de lujo a confirmar.

Los detalles específicos del resort, número de noches y condiciones del premio final serán confirmados y comunicados antes del inicio del concurso o en una fecha anunciada por Grada Radio.

Además, recibirán un kit promocional de otras marcas patrocinadoras y que pueden incluir: comestibles, camiseta de LPF, entre otros a confirmar.

Todos los premios son personales, intransferibles y no canjeables por dinero en efectivo.

ACTIVACIONES Y PRESENCIA EN MEDIOS

El concurso contará con un total de 7 activaciones durante su vigencia:

3 activaciones presenciales en las instalaciones de Sortis Hotel Spa & Casino.

4 activaciones en exteriores con Unidad Móvil de Grada Radio.

En cada activación estaremos entregando volantes promocionales con la mecánica del concurso. Una azafata estará entregando las volantes a los conductores que pasen en el exterior de Grada Radio y en Sortis Hotel, Spa & Casino en las fechas que Panamá jugará, en el evento designado Fiesta del Futbol.

MECANISMOS DE NOTIFICACIÓN AL GANADOR

El ganador final será notificado a través de las siguientes vías:

Publicación en las plataformas digitales y redes sociales del Grupo Grada Radio.

Anuncios al aire en las emisoras Estéreo Azul, Quiubo Estéreo y Antena 8.

Contacto directo vía WhatsApp y/o llamada telefónica al número registrado del participante.

Correo electrónico del participante (si fue proporcionado en el registro).

Los datos requeridos al participante para el proceso de entrega de premios serán: nombre completo, teléfono celular y correo electrónico.

PENALIZACIONES Y DESCALIFICACIONES

No podrán participar colaboradores del Grupo Grada Radio ni sus familiares directos.

Se descalificará a cualquier participante que intente participar con más de una identidad o cuenta.

No se aceptaran predicciones borrosas, confusas o con falta de claridad.

No se tolerará ningún trato irrespetuoso, grosero o violento hacia otros participantes o hacia el personal de Grada Radio o Sportium.

Los participantes que no respondan a las notificaciones de premios en el tiempo establecido perderán el derecho al premio.

Grada Radio se reserva el derecho de descalificar a cualquier participante que incurra en conductas fraudulentas o contrarias a las presentes bases.

POSIBLES SUSPENSIONES O PRÓRROGAS

Grada Radio se compromete a respetar el calendario y las fechas establecidas para el concurso, salvo alteraciones motivadas por:

Interrupciones técnicas o energéticas en la transmisión de las emisoras.

Transmisión de eventos extraordinarios de interés nacional o regional.

Cambios en la programación regular de las emisoras.

Suspensión de actividades por duelo o festividades nacionales.

En todos los casos, Grada Radio notificará oportunamente a los participantes a través de sus plataformas digitales y al aire.

PATROCINADORES

Este concurso es patrocinado por Sportium y Grada Radio. Puede incluir patrocinio adicional de marcas externas, cuyo mensaje será exclusivo a cada marca y no representará las opiniones, preferencias o juicios de Grada Radio ni de Sportium.

Las marcas patrocinadoras podrán aportar premios adicionales para los participantes en jornadas específicas, lo cual será comunicado con anticipación.

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y/O PROPIEDAD INTELECTUAL

Los participantes del concurso aceptan que su nombre, imagen y voz podrán ser utilizados por Grada Radio y Sportium en sus plataformas digitales, redes sociales, emisoras de radio y activaciones presenciales con fines de comunicación y transparencia del concurso, sin derecho a compensación económica adicional.

Los eventos presenciales podrán ser filmados y fotografiados. Las imágenes y videos obtenidos podrán publicarse en las plataformas de Grada Radio y Sportium.

CLÁUSULA DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Grada Radio no se hace responsable por: incumplimientos por parte de los participantes; uso indebido de los premios una vez entregados; problemas de conectividad o fallas tecnológicas ajenas a su control que impidan la recepción de predicciones; ni por cambios en la disponibilidad de premios por causas externas no imputables a Grada Radio o Sportium.

La participación en este concurso implica la aceptación plena de todas las presentes bases y condiciones.

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