Concurso de habilidades comprendido en 3 fases patrocinado por Grada Radio y BTMI

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN

Inicia el 23 de julio y culmina el 26 de septiembre

MECÁNICA

Serán tres meses excitantes de convocatoria, juegos y eliminatorias para los oyentes de nuestras emisoras, en donde un ganador podrá llevarse dos boletos al paraíso: ¡Barbados!

En esta trayectoria conocerán detalles de este exuberante país insular a través de todas nuestras plataformas: radio, redes sociales, newsletters y página web.

Todos los juegos contarán con un jurado interno compuesto por un representante en cada emisora de nuestro Grupo y tres representantes de BTMI para seleccionar a los ganadores.

Las fases tendrán sus periodos específicos y el 26 de septiembre es el evento final, y ese mismo día se coronará al ganador.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Ser mayor de 18 años

Contar con pasaporte vigente

De ser seleccionado en la primera ronda, el concursante está obligado a participar de las siguientes hasta ser eliminado o coronarse como ganador del concurso.

PREMIO

Viaje de cortesía para un ganador y un invitado a la hermosa isla de Barbados, vuelos y alojamiento incluidos.

Pasaje aéreo de ida y vuelta (PTY-BGI-PTY)

Alojamiento en hotel por 5 noches

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto

Dos atracciones en la isla

Tour del Ron

El premio es para dos personas que se alojarán en la misma habitación de hotel. El premio es canjeable durante un (1) año a partir de su fecha de entrega.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

El ganador debe ser mayor de 18 años y tener un pasaporte válido.

El ganador deberá poder viajar durante el período estipulado anteriormente.

REQUISITO PARA INGRESAR A BARBADOS

Pasaporte válido

No se permite ropa de camuflaje.

CÓMO CANJEAR EL PREMIO

El ganador deberá enviar un correo electrónico a ashleighp@visitbarbados.org con copia a russellb@visitbarbados.org y sdiaz@ciicpr.com con información personal tanto del ganador como del invitado que debe incluir foto del pasaporte, foto de la cédula de identidad personal, periodo en el que el ganador desea viajar y aval de Grada Radio de que en efecto es el ganador del concurso.

VALIDEZ DEL PREMIO

El Premio tiene una vigencia de un año. No reembolsable.

Para más información de Barbados visite: https://www.visitbarbados.org/es/ o síganos en Instagram @visitbarbados.

Este pasaje no puede ser cambiado ni traspasado a otra persona que no sea el ganador.

MECANISMOS DE NOTIFICACIÓN AL GANADOR

El ganador será notificado vía newsletter, teléfono y correo.

Los concursantes deben dejar sus datos al momento de ganar una de las dinámicas. Los datos a solicitar serán: nombre completo, teléfono, cedula, correo electrónico.

PATROCINADORES

Este concurso puede incluir patrocinio de marcas externas a Grada Radio y BTMI. El mensaje de cada marca será exclusivo a esa marca y no representará las opiniones, preferencia o juicio de Grada Radio o BTMI.

Las marcas patrocinadoras pueden regalar premios a los participantes en cada fase.

Los participantes aceptan que su imagen y la de las marcas patrocinadoras puede ser asociada a través del concurso sin derecho a compensación ni reclamo.

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y/O PROPIEDAD INTELECTUAL

Los ganadores serán publicados en nuestras plataformas para transparencia del concurso.

Los participantes deben aceptar previamente que sus cuentas de redes sociales se podrían hacer públicos en los perfiles u otros sitios de nuestras plataformas para mantener transparencia del concurso.

Los eventos presenciales serán filmados y los participantes aparecerán en nuestras plataformas digitales ya sea en vivo o en resúmenes de video.

POSIBLES SUSPENSIONES O PRÓRROGAS

GRADA RADIO acepta respetar fielmente el horario y fechas de las dinámicas en los programas establecidos, salvo alteraciones motivadas por:

Que GRADA RADIO suspenda o interrumpa su programación regular, ya sea por problemas técnicos o energéticos; o cuando se dé el caso que ocurran sucesos que requieran la transmisión de eventos extraordinarios de interés nacional o regional, así como hechos que produzcan reportajes o noticias urgentes o alteren el orden público o social.

Cuando GRADA RADIO elimine un programa específico o cuando efectúa cambios en el horario de transmisión de determinado programa.

Suspensión de la transmisión ocasionada por fiesta o duelo, en cuyo caso GRADA RADIO está obligada a notificar el hecho y compensar la transmisión no efectuada.

PENALIZACIONES O DESCALIFICACIONES

Todos los participantes deben dejar sus datos básicos: nombre completo, cédula, número de teléfono o celular, correo electrónico. De no responder a alguna de nuestras notificaciones asumiremos que el concursante no desea continuar participando.

No se permiten tratos groseros o violentos hacia ninguno de los participantes, el concursante que cometa esta acción será descalificado inmediatamente.

No pueden participar los colaboradores de Grada Radio ni sus familiares directos.

Tampoco se permiten casos de conducta fraudulenta como que la misma persona participe con diferentes identidades para abarcar mayores espacios en el concurso.

CLAUSULA DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

No nos hacemos responsables por incumplimientos por parte de participantes o uso indebido del premio otorgado al ganador.