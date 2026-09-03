El pasado domingo 23 de agosto, Santa María Plaza se llenó de alegría, música y muchas colitas felices con una nueva edición de Bark & Brunch de Grada Radio, un brunch pensado especialmente para disfrutar en familia junto a nuestros perritos.

Gracias a Purina Dog Chow, los asistentes pudieron vivir una experiencia llena de sabor y diversión, con kits especiales para consentir a sus mascotas. Además, Cake Dog se encargó de convertir el brunch en toda una experiencia para los consentidos de cuatro patas, con una deliciosa selección de snacks, sweets y treats.

Gracias a Santa María Plaza y sus restaurantes (MIKA, BDUBS, Da Stefano Trattoria), los asistentes disfrutaron de promociones en el menú y premios de los locales para los juegos y dinámicas realizadas durante el evento.

Pero la diversión no se quedó en la mesa. Los más pequeños disfrutaron de estación de pintura, inflable y estación de popcorn, siendo un espacio para disfrutar con los pequeñitos de la casa. Hubo baile, saltos, risas y energía al tope.

Master DJ e Isaacs Domínguez pusieron la energía a tope con el Bingo Musical de Grada Radio. En esta dinámica, los asistentes pusieron a prueba sus conocimientos musicales tratando de identificar al artista mientras sonaba un mix de canciones populares que forman parte de la programación de nuestras emisoras. Una actividad que demostró que la música es capaz de reunir a grandes y chicos en un mismo lugar.

Y para cerrar con broche de oro, llegó uno de los momentos favoritos del evento: la piñata del Bark & Brunch. Grandes, chicos y mascotas se unieron para disfrutar de una lluvia de golosinas y juguetes.

Desde Grada Radio queremos agradecer a todas las familias que nos acompañaron e hicieron de este Bark & Brunch una mañana tan especial para los peluditos.

Si te perdiste esta edición, ¡no te preocupes! Mantente pendiente de nuestras emisoras y redes sociales, porque muy pronto tendremos nuevos eventos, experiencias y actividades para compartir contigo, tu mejor amigo y toda tu familia.

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