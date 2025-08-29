El pasado domingo 24 de agosto, Santa María Plaza se llenó de risas, música y mascotas juguetonas con el evento Bark & Brunch, un plan perfecto para compartir un brunch con tu mascota!

Desde las 11:00 a.m. la plaza vibró con la energía de Crush, la nueva emisora juvenil de música urbana de Grada Radio, que puso el ambiente con música en vivo a cargo de DJ Mausi.

Los peluditos fueron los reyes del evento: recibiendo a su llegada un kit especial de alimento, limpia patita y bandana gracias a Purina Dogchow y disfrutando la estación de brunch con snacks, pizzas, cupcakes, treats y galletas gracias a Cake Dog.

Los restaurantes de la plaza —Da Stefano Trattoria, IHOP, BDUBS y Mika— se unieron a la fiesta con promociones especiales en comida y bebidas y brindaron cupones de descuento y certificados de regalo a través de dinámicas súper divertidas junto a nuestros DJs Ian Sucre y Aldrey. Una de las dinámicas favoritas fue “Si tu mascota pudiera hablar, ¿qué te diría?”, que premió a los dueños más creativos.

La diversión estuvo a tope con un inflable gigante para los niños, fotos con Mickey y un cierre de oro para el brunch: una enorme piñata para niños y mascotas con golosinas, premios y deliciosas galletas cortesía de My Cupketo.

En resumen, Bark & Brunch fue un domingo lleno de música, buena comida para las mascotas y sus dueños y actividades pensadas para toda la familia. Desde Grada Radio agradecemos a todos los que se sumaron y te invitamos a estar pendiente de los próximos eventos para seguir compartiendo momentos inolvidables junto a tu mascota.