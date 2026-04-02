¡Nuestro primer Bark & Brunch del año fue muy especial! El pasado domingo 29 de marzo las terrazas de Santa María Plaza se llenaron de alegría, música y muchas huellitas con una nueva edición del brunch favorito de las mascotas organizado por Grada Radio, un evento diseñado especialmente para compartir en familia junto a los consentidos de cuatro patas.

Los asistentes disfrutaron de un ambiente lleno de energía, donde tanto grandes como chicos encontraron actividades pensadas para divertirse y salir de la rutina. El brunch estuvo animado por música en vivo a cargo de Master DJ, quien puso a bailar y cantar a los presentes, además de un divertido bingo musical que puso a prueba el conocimiento de canciones y artistas de todas las generaciones.

El evento contó con la participación de importantes aliados como Purina Dog Chow y Atrevia, quienes se sumaron a esta experiencia brindando kits de bienvenida, activaciones y propuestas súper interesantes y funcionales para las mascotas en comida y productos para su cuidado. El brunch, highlight del evento, estuvo lleno de sabores gracias a las propuestas de Cake Dog, My Cupketo y Pancho’s Kitchen con snacks, treats y postres.

Las familias también pudieron disfrutar de promociones especiales ofrecidas por los restaurantes de la plaza, así como de diversas actividades recreativas para los más pequeños, incluyendo un inflable gracias a La Michoacana, estación de pintura y una estación de popcorn gracias a Dream Play que fue todo un éxito.

Uno de los grandes atractivos del día fueron los juegos y dinámicas para grandes y chicos, donde los participantes tuvieron la oportunidad de ganar premios cortesía de establecimientos como Mika, IHOP, Da Stefano Trattoria, Dream Play, La Michoacana, Animania PTY y El Crunch. Aquí tocó correr, cantar, responde rpreguntas creativas y participar de forma activa para ganar los premios.

Como ya es tradición, el cierre estuvo marcado por la esperada piñata del brunch, un momento lleno de emoción que reunió a todos los asistentes para despedir una jornada cargada de risas, buena música y diversión.

El Bark & Brunch es un espacio único donde las mascotas son protagonistas, reafirmando el compromiso de Grada Radio de crear experiencias que integren a toda la familia. Agradecemos a todos los que formaron parte de este evento y los invitamos a mantenerse atentos a nuestras próximas actividades durante el año, porque seguiremos consintiendo a sus mejores amigos peluditos.