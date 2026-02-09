Un Récord Histórico

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX protagonizado por Bad Bunny estableció un nuevo récord como el más visto en la historia del evento. Según cifras oficiales de la NFL, la presentación alcanzó 142.3 millones de espectadores, superando el récord previo de Kendrick Lamar en 2025 (133.5 millones).

Bad Bunny no solo se convirtió en el primer artista latino en encabezar casi completamente un show de medio tiempo en español, sino que también logró la mayor audiencia jamás registrada para este tipo de espectáculos, consolidando el impacto global de la música latina.

Un Homenaje a Puerto Rico y la Cultura Latina

La presentación de 15 minutos fue un despliegue visual y cultural que celebró la identidad puertorriqueña y latina. Entre los momentos más destacados:

Una recreación escenográfica de Puerto Rico

Elementos culturales latinos como “niños durmiendo en sillas durante fiestas”

Una boda real celebrada en el escenario

Apariciones especiales de Lady Gaga, Ricky Martin y Los Pleneros de la Cresta

El vestuario del artista puertorriqueño también generó conversación. Diseñado por la marca española Zara, consistió en un conjunto completamente blanco que incluía una camisa estilo uniforme de fútbol americano con el dorsal 64, pantalones y zapatillas Adidas. El look fue complementado con un lujoso reloj Royal Oak de Audemars Piguet con caja de oro amarillo de 18 quilates.

Las Presentaciones de Medio Tiempo Más Vistas en la Historia

Top 10 Histórico (Audiencia Televisiva)

Basado en datos de Nielsen, la NFL y Billboard, estas son las presentaciones que han cautivado a más espectadores:

Bad Bunny (2026) – 142.3 millones El récord actual y una celebración histórica de la cultura latina. Kendrick Lamar (2025) – 133.5 millones Una declaración artística y política que abordó el racismo sistémico y la división social en Estados Unidos. Usher (2024) – 129.3 millones Presentación de 13 minutos con éxitos como “Yeah!”, “My Boo” y “Love in This Club”, junto a invitados como Alicia Keys, H.E.R., Lil Jon, Ludacris, Jermaine Dupri y will.i.am. Katy Perry (2015) – 121 millones Recordada por sus icónicos tiburones bailarines (especialmente “Left Shark”), león gigante y fuegos artificiales, con apariciones de Lenny Kravitz y Missy Elliott. Rihanna (2023) – 121 millones Memorable por revelar su embarazo durante la presentación, generando conversación global instantánea.

6-10. Otras presentaciones destacadas:

Lady Gaga

Bruno Mars

Beyoncé

Jennifer Lopez y Shakira (2020)

Black Eyed Peas (2011) – 110.2 millones

Las Presentaciones Más Memorables e Influyentes

Michael Jackson (1993): El Que Cambió Todo

Aunque no posee el récord absoluto de audiencia con cifras modernas, Michael Jackson marcó el antes y después del show de medio tiempo. Según múltiples fuentes, fue la primera vez que el medio tiempo fue más visto que el partido en cuestión, transformando para siempre el modelo de negocio de la NFL.

Antes de Michael Jackson, el medio tiempo era considerado irrelevante para el rating. Después de él, se convirtió en el evento televisivo más importante del año, estableciendo el concepto moderno del espectáculo del Super Bowl.

Prince (2007): El Estándar de Oro

Muchos expertos y la inteligencia artificial consideran a Prince como el mejor show de medio tiempo jamás presentado. Su presentación bajo una tormenta real en Miami es legendaria: transformó la lluvia, la guitarra y la iluminación en parte del espectáculo con una maestría que ningún otro artista ha replicado. Las ventas de su álbum “Best Of” se dispararon un 1,500% tras su actuación.

Otros Momentos Icónicos

U2 (2002) : Un homenaje emocional tras el 11 de septiembre que transformó el medio tiempo en un espacio de respeto y reflexión.

: Un homenaje emocional tras el 11 de septiembre que transformó el medio tiempo en un espacio de respeto y reflexión. Beyoncé (2013) : Estableció un récord de conversación digital con 268,000 tuits por minuto.

: Estableció un récord de conversación digital con 268,000 tuits por minuto. Shakira y Jennifer Lopez (2020): El medio tiempo más visto en YouTube hasta ese momento, estableciendo un nuevo estándar para la representación latina.

El Impacto Cultural y Económico

Más Allá del Deporte

Desde 2011, el espectáculo de medio tiempo ha sido más visto que el partido en cada año, y los artistas experimentan incrementos notables en ventas y streaming tras encabezar las actuaciones. Este fenómeno demuestra que el Super Bowl se ha convertido tanto en un evento musical como deportivo.

Para 2020, la empresa Roc Nation tomó control de la producción, dando mayor visibilidad a las diversas culturas de Estados Unidos y consolidando el show de medio tiempo como una plataforma para la representación cultural.

Asistencia y Alcance del Super Bowl LX

El Super Bowl LX contó con 70,823 espectadores con boleto pagado en el Levi’s Stadium. La transmisión fue llevada a cabo por NBC, Peacock, Telemundo y NFL+, alcanzando audiencias globales que superaron todos los récords previos, tanto para el partido como para el espectáculo de medio tiempo.

Conclusión

El Super Bowl LX 2026 quedará en la historia por múltiples razones: la segunda corona de los Seattle Seahawks, el dominio defensivo absoluto sobre los Patriots, y especialmente, la presentación récord de Bad Bunny que no solo rompió todas las marcas de audiencia, sino que también representó un momento histórico para la cultura latina en el evento deportivo más grande de Estados Unidos.

Con 142.3 millones de espectadores, Bad Bunny demostró que la música en español tiene un alcance global sin precedentes, y estableció un nuevo estándar para los futuros shows de medio tiempo del Super Bowl.

Fuentes: Datos oficiales de la NFL y Nielsen | NBC Sports, ESPN, CBS Sports | Billboard y medios especializados | CNN en Español | Récord.com.mx | Youtube