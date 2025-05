En Antena 8 estamos de aniversario, ¡y no cualquier aniversario! Celebramos 25 años al aire, compartiendo contigo la mejor música, los recuerdos que marcaron generaciones y esos éxitos que nunca pasan de moda.

Para conmemorar esta fecha tan especial, te traemos un viaje en el tiempo con un recuento del Top 20 de canciones que hicieron historia en MTV en 1985, “hits” que puedes escuchar en nuestra programación en vivo para cantar a todo pulmón.

Top 20 de Canciones de MTV en 1985

Aquí te dejamos una lista de los 20 temas que no paraban de sonar en MTV durante ese año inolvidable:

(Fuente: Cuenta regresiva de fin de año de MTV del 31 de diciembre de 1985)

1. Money for nothing – Dire Straits

2. We built this city – Starship

3. Broken wings – Mr. Mister

4. Lonely ol’ night – John Cougar Mellencamp

5. Don’t you – Simple minds

6. St. Elmo’s fire – John Parr

7. Everybody wants to rule the world – Tears for fears

8. If you love somebody set them free – Sting

9. Fortress around your heart – Sting

10. Can’t fight this feeling – Reo Speedwagon

11. Shout – Tears for fears

12. Just another night – Mick Jagger

13. Would I lie to you? – Eurythmics

14. One more night – Phil Collins

15. Sussudio – Phil Collins

16. Alive and kicking – Simple minds

17. You belong to the city – Glenn Frey

18. Never – Heart

19. Don’t come around here no more – Tom Petty/Heartbreakers

20. The power of love – Huey Lewis & The News

Gracias por acompañarnos durante estos 25 años en Antena 8. Este “playlist” es solo una pequeña muestra de nuestro amor por la música, especialmente por aquella que nos hizo vibrar en 1985. Disfruta en nuestra programación distintos especiales musicales para revivir lo mejor de la época de los 80 y celebrar los éxitos en inglés de siempre. Porque Antena 8 es música para todas las generaciones.

¡Seguimos con más música, más recuerdos y más historia por contar!