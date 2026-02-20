Antena 8 volvió a hacer historia con la Rumba Más VIP de Penonomé

Por segundo año consecutivo, las Tardes Retro de Antena 8 se tomaron el emblemático Manguito de Penonomé y lo convirtieron en el epicentro de la música y la diversión durante los cuatro días de carnaval. El resultado: una energía que confirmó que esta es, sin duda, la Rumba Más VIP de Penonomé.



Desde tempranas horas, cientos de asistentes llegaron listos para revivir los clásicos que marcaron generaciones. La tarima vibró con presentaciones explosivas de Los Rabanes, Los 33, Suppouse y Renato, quienes pusieron a cantar y saltar a todos los presentes con sus éxitos más coreados.

A esta descarga musical se sumaron los sets cargados de energía de DJ Flecha y Phantom, elevando la experiencia a otro nivel.



Durante los cuatro días, los DJ’s de la casa también fueron protagonistas. Omar Cotter, Sergio Mix, Alessio Gronchi, DJ Tiky, Kike Alcohol y DJ Leo se encargaron de mantener la pista encendida con una selección impecable de clásicos retro, mezclas bailables y momentos inolvidables que hicieron que nadie quisiera irse.

El evento no solo destacó por su cartelera artística. Grandes marcas dijeron presente con activaciones, dinámicas y entrega de promocionales, creando una experiencia integral para los asistentes.



Contamos con el respaldo de +Móvil, Toledano, Metrotelecom, Felipe Motta, Farmacias Arrocha, Banana Boat, Trojan, Seco Herrerano, Ron Abuelo, Sortis Hotel, Spa & Casino, Waymore Hotel Spa & Casino y Ready, quienes conectaron directamente con el público y reforzaron el ambiente festivo.

La vibra fue clara: amigos reencontrándose, generaciones compartiendo pista, turistas y locales disfrutando por igual. Cada tarde se transformó en una celebración donde se mezcló el sello inconfundible de Antena 8 con el espíritu carnavalesco.

Este segundo año no solo consolidó el evento, sino que lo posicionó como uno de los imperdibles del carnaval en el interior del país.

Las Tardes Retro demostraron que cuando se combinan buena música, producción de alto nivel y una audiencia fiel, el resultado es simplemente espectacular.



Penonomé vivió cuatro días inolvidables… y esto apenas comienza.