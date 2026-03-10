La música en inglés sigue renovándose constantemente con nuevas voces que traen frescura, talento y propuestas que conectan con toda una generación. Este 2026 varios artistas están dando de qué hablar en las plataformas de streaming, en redes sociales y en los escenarios más importantes del mundo. Y cuando los Grammys te nominan a “Best new artista” o “Artista revelación del año”, es porque estás haciendo las cosas bien y conectando con tus fans de manera impresionante a pesar del poco tiempo en los escenarios.

Desde potentes baladas soul hasta pop global con influencia de K-Pop y sonidos indie contemporáneos, estos nombres están destinados a convertirse en grandes protagonistas de la industria musical. De hecho, ya han marcado “hits” y están en la mente de muchos.

Aquí te presentamos cinco artistas revelación del 2026 que definitivamente debes tener en tu radar (y en tus plataformas de streaming)

Olivia Dean

Consolidándose como una de las voces más emocionantes del pop soul contemporáneo, su carrera comenzó a despegar en 2019 con su EP Ok Love You Bye, pero fue su álbum debut Messy (2023) el que la posicionó definitivamente en la escena musical británica.

Su estilo mezcla baladas emotivas y mensajes de amor propio, influenciados por artistas como Amy Winehouse, Lauryn Hill y Aretha Franklin. En 2025 lanzó su segundo álbum The Art of Loving, donde se incluye el exitoso sencillo “Man I Need”, una canción que logró entrar en los principales charts internacionales.

En 2026 su impacto fue reconocido con el Premio Grammy a Mejor Artista Nuevo, consolidando su lugar entre las nuevas estrellas del pop y el soul.

KATSEYE

Este grupo es uno de los proyectos pop más innovadores del momento. Este girl group internacional de seis integrantes combina el sistema idol coreano con un enfoque global y canciones principalmente en inglés.

El grupo nació del reality The Debut: Dream Academy, una colaboración entre HYBE (la compañía detrás de BTS) y Geffen Records, y rápidamente llamó la atención por su diversidad cultural, coreografías y estética inspirada en los años 2000.

Su single “Gabriela” (que de seguro lo tienes on repeat de tu playlist) se convirtió en un gran éxito global, combinando pop y latin pop con una estética de telenovela en su videoclip (y con Jessica Alba como cameo principal). La canción llegó al top 40 del Billboard Hot 100 y se posicionó en varias listas internacionales.

Gracias a su propuesta multicultural y su crecimiento meteórico, KATSEYE es considerado uno de los grupos pop más prometedores de esta nueva generación.

Addison Rae

De seguro la conociste en TikTok, donde se convirtió en una de las figuras más populares de la plataforma, sin embargo, en los últimos años ha demostrado que también tiene un lugar en la industria musical.

Nacida en Louisiana en el año 2000, su salto definitivo a la música llegó con “Diet Pepsi”, un tema pop que combina influencias de artistas como Charli XCX (con quién ya había hecho colaboraciones musicales) y Lana Del Rey. La canción se convirtió en un fenómeno viral y acumuló millones de reproducciones en plataformas de streaming.

Su evolución artística ha sido tan notable que incluso medios especializados han destacado su transición de influencer a estrella pop emergente, sin dejar de mencionar su nominación al Grammy como artista revelación en 2026.

Sombr

Sombr —nombre artístico de Shane Michael Boose— es una de las voces más interesantes del nuevo indie-pop. Con apenas 20 años, este artista originario del Lower East Side de Nueva York ha logrado destacar en una escena musical cada vez más competitiva.

Su primer gran éxito fue “Caroline”, una canción que escribió y produjo de manera independiente cuando tenía apenas 16 años y que rápidamente se volvió viral.

Más recientemente, temas como “would’ve been you”, “do I ever cross your mind” y “Back to Friends” han consolidado su carrera. Este último se convirtió en su mayor éxito hasta ahora, alcanzando el Top 10 del Billboard Hot 100 y viralizándose en TikTok.

Su mezcla de melancolía, letras introspectivas y sonido indie lo posiciona como uno de los artistas alternativos más prometedores del momento.

Alex Warren

De Hype House y el mundo del TikTok a consolidarse como una promesa musical, Alex Warren es otro ejemplo de cómo las redes sociales pueden convertirse en plataforma para descubrir talento musical

Su historia personal —marcada por dificultades económicas, pérdidas y una juventud complicada— se refleja en muchas de sus canciones, que abordan temas emocionales y personales.

Su primer álbum, You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1), incluye el éxito “Ordinary”, una canción que ha logrado posicionarse en las listas de popularidad en distintos países y que incluso llegó al número uno en el Reino Unido durante varias semanas. Tú la has escuchado, la hemos coreado y es una canción que amamos.

La música siempre está evolucionando, y estos artistas son prueba de que la nueva generación del pop en inglés viene con fuerza.

Si quieres escuchar sus canciones y descubrir más talentos, sintoniza Antena 8, donde encontrarás clásicos que marcaron generaciones y las nuevas voces que están definiendo el sonido del momento.