Miley Cyrus, Paris Hilton, Mariah Carey, Christina Aguilera y Katy Perry crean un fondo para liberar a Britney “El ejército del pop”, como se han autodenominado, van a luchar por devolverle a su amiga Britney la libertad

Después de varias semanas en las que la intérprete de “Toxic” no ha parado de recibir malas noticias: como la de que el juez denegaba su solicitud para terminar la tutela de su padre, la renuncia de su abogado o la del que fue su manager durante 25 años, Larry Rudolph, que también renunciaba a su cargo dejando a la artista en la estacada. Después de estos momentos, ahora Britney puede volver a sonreír, aunque sea por un día, al ver que no solo sus seguidores le apoyan, sino que sus compañeras de profesión, muchas de ellas amigas, han salido en su rescate.

Grandes artistas como Mariah Carey, Miley Cyrus, Paris Hilton, Christina Aguilera o Katy Perry han creado un fondo legal para apoyar a Spears en la batalla que mantiene contra su padre desde hace más de 13 años para poder recuperar de una vez por todas el control sobre su vida. El “Ejército del pop”, como se han denominado ellas mismas, nace para dar un empujón más al movimiento #FreeBritney y conseguir que la artista vuelva a ser 100% libre. Todavía no han aclarado de qué manera funcionará este fondo común, aunque en redes ya se las menciona como las “Vengadoras”.

Su amiga Christina Aguilera no es la primera vez que se pronuncia sobre este tema. De hecho, se hizo viral una carta que escribió apoyando a su amiga. En la misma escribía: “Es inaceptable que a cualquier mujer que desee tener el control de su propio destino no se le permita vivir la vida como lo desea. Se merece toda la libertad posible para vivir su vida más feliz. Mi corazón está con Britney”.

Además, Miley Cyrus le dedicó uno de sus últimos conciertos que dio en Las Vegas cambiando la letra de su canción “Party In The U.S.A” para incluir “Free Britney”. Mientras, Britney mantiene que todos estos años la han obligado a dar conciertos cuando no se encontraba en condiciones para hacerlo y que su padre y parte de su equipo deberían estar entre rejas.