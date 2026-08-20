La marca fortalece el panorama de la moda en Panamá con el mejor estilo contemporáneo europeo.

AR Holdings continúa fortaleciendo su portafolio en Panamá a través del éxito de sus cuatro emblemáticas marcas europeas: Women’secret, Springfield, Cortefiel y Pedro del Hierro. A unos meses de presencia en el país, la compañía reafirma a Panamá como un centro estratégico de la moda regional, impulsado por su riqueza cultural y su privilegiada ubicación en el centro del continente.

“Los panameños son amplios conocedores de las propuestas que brindan las marcas europeas en cuanto a estilo, sofisticación y gusto por prendas que se adaptan a su personalidad y estilo de vida. Es por esto que tenemos en Panamá marcas que ofrecen una propuesta diferenciadora, con productos de alta calidad y diseño innovador”, destacó Antonio Burgos, Director General de AR Holdings.

Estas tiendas brindan un viaje sensorial no solo basado en telas y diseños, sino a través de colecciones y conceptos que muestran una personalidad e identidad claramente definida.

Women’secret con una trayectoria de éxito imparable, una de las marcas más importantes de prendas íntimas en España. Se especializa en lencería, ropa de dormir, trajes de baño, accesorios y fragancias que resaltan la seguridad y feminidad de la mujer, haciéndola sentir cómoda.

Mientras que, Springfield conecta con la vibrante energía cosmopolita de la Ciudad de Panamá. Es una marca de moda casual con un atractivo contemporáneo dirigida a hombres y mujeres cuyas prendas reflejan una personalidad fuerte y un estilo natural y desenfadado.

Para quienes buscan un estilo elegante y atemporal, esta Cortefiel destacada por su confección y tejidos de alta calidad, reflejados en un estilo sofisticado para hombres y mujeres. Sus colecciones ofrecen desde estampados únicos y cortes cómodos para ocasiones casuales o al aire libre, hasta opciones de sastrería con un ajuste relajado que aporta personalidad.

Y finalmente, la exclusiva marca Pedro del Hierro donde fusiona el prêt-à-porter y la alta costura, inspirándose en la cultura y el arte. Sus colecciones resaltan belleza, sostenibilidad y una minuciosa atención a los detalles, abarcando desde el minimalismo cálido hasta estampados audaces y colores intensos llenos de carácter y alegría.

Asimismo, las marcas forman parte del programa de lealtad Line Up Rewards, mediante el cual los clientes reciben hasta un 6% de cashback por cada compra y obtienen acceso inmediato a promociones y beneficios exclusivos en la red de tiendas participantes.

A través de estas cuatro marcas, AR Holdings consolida una inversión relevante que impulsa el desarrollo económico local mediante la creación de puestos de trabajo directos e indirectos. Actualmente, la operación se concentra en puntos clave del país, incluyendo Multiplaza Pacific y Altaplaza Mall.

Acerca de AR Holdings

AR Holdings es una empresa dedicada a operar diferentes marcas internacionales en Latinoamérica. Tiene una amplia experiencia en el mercado retail y en la operación de restaurantes; con más de 1.500 colaboradores en la región. AR Holdings inició operaciones en Costa Rica en 2017 y actualmente representa a más de 18 marcas de prestigio bajo el modelo de franquicias y licencias de marca en las industrias de la moda, hogar y restaurantes. Actualmente está fortaleciendo su negocio en la región latinoamericana y tiene planes de abrir múltiples tiendas nuevas en los próximos años. Para obtener más información, visite www.ar-holdings.com