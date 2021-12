La pandemia nos ha redefinido la navidad y la segunda versión del concurso de las cartas a santa en Grada Radio sirve como testimonio de esto. Recibimos una gran cantidad de palabras de aliento, amor y buenos deseos para estas fiestas a todas las familias, de parte de los niños y niñas panameñas, todos entre los 6 y 12 años de edad.

Sus palabras emotivas lograron enternecer el corazón de todo el equipo de Grada Radio, haciendo realmente difícil la elección de un ganador.

Queremos compartir con ustedes algunos fragmentos de las cartas que recibimos:

Querido santa, en esta navidad deseo (…) para las familias que están esperando que algún familiar salga de alguna situación médica, que esa persona salga de ese problema médico y que las familias que perdieron a algún ser querido, recuerden a esa persona con mucho amor, para que no se sienta olvidado… – Victoria 12 años

Hola santa, espero te llegue mi cartita y la leas

yo en esta navidad lo que quiero es estar en familia y tener siempre su amor, porque los amo mucho con el corazón. ❤️ Esta navidad es diferente porque no tenemos arbolito en mi casa. Mi mami, puso uno de papel en la puerta de mi cuarto y es bello. Te pido que le des un abrazo a mi tía en Santiago, porque mi primo se fue al cielo con papá Dios que lo llamó (…) -Isabella 7 años

Querido niño Dios, solo pido salud y siempre me mantengas con mi mami, ya vivimos solas, no nos desampares, guíame y dame sabiduría en este 3cer grado. Si me obsequias algo, que sea lo que tú puedes. Seré muy feliz.- Yilissa

Querido santa, para esta navidad deseo que todas las familias del mundo tengan amor, paz y mucha alegria, que las personas enfermas puedan ser sanados. Para aquellos que perdieron un ser querido, deseo que le des mucha fuerza y esperanza (…) – Camila

Querido santa (…) mi deseo esta navidad salud, paz, union y amor a cada panameño y que cuiden mis amiguitos. Y en esta navidad traigan para los niños grandes deseos mucha salud tambien le pido que tengamos mentes positvas que todos vamos a salir bien en esta pandemia. – Dana Paola 8 años

Querido Dios, quiero darte las gracias por todo por la salud, por mis padres y la familia. Pediré que bendigas a todos los niños del mundo en especial los niños de las calles (…)- Lucero 9 años

Sus palabras nos reafirman que en definitiva lo más importante de estas fechas es estar en familia, con salud y agradecidos por todo lo que tenemos. Gracias a todos por tomarse el tiempo y mandarnos sus mejores deseos. No pudimos haber recibido mejores cartas.

Los ganadores fueron:

Isabella Rodríguez Macris Yubisol Aguilar Calderon Camila González

Por favor sigamos cuidándonos a nosotros, nuestros niños y abuelitos.

De parte de todo el equipo de Grada Radio les deseamos Feliz Navidad y próspero año nuevo a todos!

A continuación podrás leer las hermosas cartas que nos hicieron llegar: