De rotundo éxito se ha tildado el magno evento vivido en la jornada de ayer en el Circuito Internacional de Panamá. Dia de verano, adrenalina, deporte y evento familiar. No se puede pedir más al Campeonato Terpel 2023. Y es que la organización no se detiene, no descansa y el resultado es que cada evento queda mejor que el anterior. Gradas llenas, espectáculo en pista y montaje de primer nivel. El Automovilismo está de vuelta y llegó para ser un grande.

Los pilotos respondieron al llamado de la organización dónde se dieron varios récords. El primero de ellos fue a manos de Carlos Ruben Herrera con su Hyundai Veloster TCR (GT2) que detuvo el crono en 1:32.194 siendo el nuevo récord de pista en Toyo R888R. El otro fue en categoría de autos calle con su alta participación, 30 autos que deleitaron al público siendo la categoría de moda y

más poblada del automovilismo nacional. En autos de carrera, la jornada fue completa y disputada, resultando ganadores en la novedosa ST, Arturo Binns seguido de Luis Villamonte. En TN ganó indiscutiblemente y en un fin de semana de menos a más, Tony Diaz, seguido del Campeón 2022 Antonio Roquer y resultando tercero, Fernando Casco Arias. En S2000 no tuvo rival el Barcenas Racing Team, Cesar Garcia logró un trabajado y merecido segundo puesto mientras que Cesar Salazar cerró podio.

Dominio incontestable de Carlos Ruben Herrera en GT2 y overall, mientras que Serrano sorprendió subiendo al segundo lugar dónde Ariel Gaitan volvía al podio. En PRS se estrenó el Aston

Martin Vantage GT4 de Fernando Seferlis que dará mucho que hablar. StreetLegal fue la sensación del domingo. Miguel Vasquez se llevó ST2 seguido de Victor Chung (Provicar) y un siempre combativo Javier Brandao. En ST2, la dupla Jose Qui Wong/Kail Sibauste se lo puso muy complicado al resto de participantes llevándose los honores de la ST1. Fueron escoltados por Ramón Molina y el rápido Sadek Bustamante.

Diego Narbona, promotor y organizador del Campeonato Terpel 2023 “ Hemos vivido probablemente uno de los mejores eventos en la historia reciente del automovilismo. Pudimos disfrutar de todo. Desde autos de calle hasta diablos rojos pasando por los mejores autos de carreras del país. Que no pudiste llegar? RPC te lo llevó en directo a tú casa. Tenemos el evento automovilístico

con mayor exposición, repercusión y alcance de la región. Gracias a las alianzas estratégicas, patrocinadores, pilotos y público, vamos a por más” Y es que el evento tuvo transmisión en vivo por más de 2 horas gracias a RPC, cobertura también por radio, una gran afluencia de público e influencers que no se veía hace años. El ambiente en las zonas público dejó claro que es el evento de moda y dónde aficionados, pilotos y marcas quieren decir presentes.

Por si fuera poco, el próximo evento será la tan esperada Copa Internacional Panamá vs Costa Rica, dónde además del Campeonato Nacional Terpel 2023, los pilotos lucharán con pilotos internacionales por la COPA Panamá vs Costa Rica que tendrá lugar en dos fechas. La primera en Panamá, el 21 de Mayo y la segunda en Costa Rica, el 22 de Octubre. Todo esto siempre gracias a los patrocinadores que confían y apoyan al deporte: Terpel, el combustible que mueve a Panamá. DongFeng-Schubert Auto, Safety Car oficial. Autocentro con la llanta oficial del Campeonato. Perrier, Tavsa, Crazy4cars y Ambulancias SITA.