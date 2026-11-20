Andrea Cortés, de Bocas del Toro, se corona campeona de la XI versión del Concurso Nacional de Deletreo Banco Nacional de Panamá 2026

La Fundación Hablemos Bien celebra con entusiasmo el cierre de la undécima versión del Concurso Nacional de Deletreo Banco Nacional de Panamá 2026, tras una emocionante Gran Final en la que el talento, la agilidad mental y la excelencia lingüística de la juventud panameña fueron los protagonistas.

Durante la competencia, 10 de los 16 participantes lograron clasificar a la tercera fase, demostrando un alto nivel de preparación antes de llegar a la ronda definitiva. En el desempate final, los finalistas se enfrentaron a una única palabra de 19 caracteres (contando la tilde): “lexicográficamente”. Evaluados bajo estrictos criterios de claridad y precisión dentro de un límite máximo de 10 segundos, los tres primeros lugares se definieron por centésimas de segundo:

• Primer lugar: Andrea Cortés, del Instituto Bilingüe de Changuinola (Región Educativa de Bocas del Toro), con un tiempo récord de 4.19 segundos.

• Segundo lugar: Roly Guaseruca, del Centro Educativo General Básica de Lajas Blancas (Comarca Emberá-Wounaan), con un tiempo de 4.23 segundos.

• Tercer lugar: Joseline González, de la Escuela Pureza de María, quien completó la palabra en 5.11 segundos.

La transparencia y el rigor técnico de la Gran Final estuvieron respaldados por un distinguido cuerpo de jurados integrado por Arianne Benedetti, viceministra de Cultura; Félix Jósez, del Banco Nacional de Panamá; y Alessio Gronchi, del Grupo Grada, contando además con la licenciada Rosada González, de Relojín, como encargada oficial del cronómetro.

Con este triunfo, Andrea Cortés asume el compromiso de representar a Panamá en el próximo Concurso Ibero Deletreo 2027, certamen internacional que tendrá como sede nuestro país en el mes de abril y reunirá a competidores de más de 14 naciones de Iberoamérica.

La Fundación Hablemos Bien, creadora del Concurso Nacional e Internacional de Deletreo, extiende un profundo agradecimiento por el respaldo que hace posible este proyecto educativo: al Banco Nacional de Panamá como benefactor principal; al Ministerio de Cultura (MiCultura) como patrocinador principal; al Ministerio de Educación (MEDUCA) por su valioso aval institucional para llevar adelante este programa; a SERTV como medio oficial; a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) como aliado principal; así como a todas

las instituciones, empresas privadas y organismos colaboradores.