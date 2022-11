Gran cierre de la entrega número 50 de los American Music Awards, el homenaje a Lionel Richie es el acto que pone fin a esta ceremonia que se llevó a cabo en Los Angeles. Taylor Swift resulta la estrella de la noche llevándose el premio como Artista del Año, además de llevarse Album Pop y video musical.

Principales Ganadores AMAs

Artista del Año | Taylor Swift

Artista Hombre Pop | Harry Styles

Artista Mujer Pop| Taylor Swift

Artista Favorito Pop Grupo o Duo | BTS

Álbum Favorito Pop | Taylor Swift | “Red (Taylor’s Version)”

Canción favorita Pop | Harry Style | “As It Was”

Artista Favorito Latino Hombre | Bad Bunny

Artista Faviorito Larito Mujer | Annita

Artista Hombre Hip-Hop | Kendrick Lamar

Artista Mujer Hip-Hop | Nikci Minaj

Pink encargada de abrir el show

Para arrancar la fiesta en Los Angeles, nadie mejor que Pink, quien fue la elegida para rendir un tributo a una de las más queridas, Olivia Newton John, fallecida este año.

Uno de los eventos más importantes en la industria musical se lleva a cabo en el Microsoft Theater in Los Angeles, los American Music Awards atrapan la atención en su nueva entrega de premios para reconocer a lo mejor de la música. Se espera la presencia de grandes artistas y por supuesto en MARCA Claro te llevamos todos los detalles de esta gran ceremonia.

Tributo a Lionel Richie

Stevie Wonder aparece con su inseparable piano, junto a Charlie Puth para comenzar el homenaje a Lionel Richie Un recorrido por algunos de sus grandes éxitos, no podía faltar: : “All Night Long”, además de “Say You, Say Me”. y el celebre tema “We Are the World”.

El Icon Award para Lionel Richie

Los American Musica Awards se rinden a uno de los legendarios de la música, Lionel Richie es reconocido con el Icon Award. “Dios los eligió para inspirar, aprovéchenlo”, el mensaje de Lionel para las generaciones más jóvenes.

Artista del Año

Siete nominados y el premio va para Taylor Swift que suma el tercero de la noche. Es la séptima ocasión que Taylor Swift se lleva este galardón, una consentida de los fans, sin duda. Así que Adele, Beyoncé, Drake, Harry Styles, Bad Bunny y The Weeknd se quedan con las ganas.

Harry Styles se lleva el premio Favorite Pop Song

Finalmente Harry Styles se lleva el premio a la canción favorita de Pop con “As it Was”. Los otros que estuvieron peleando por el premio fueron: Adele con “Easy On Me”, Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y elenco de la película Encanto con “We Don’t Talk About Bruno”, Lizzo con “About Damn Time” y la colaboración de The Kid Laroi & Justin Bieber con “Stay”

Otra vez, Taylor Swift, ahora gana Video Musical Favorito

Taylor Swift vuelve al escenario, ahora para recibir al premio al Favorite Music Video con “All to Well; The Short film Taylor Swift“, supera a Adele, Bad Bunny y Harry Styles.

Llega el homenaje a Olivia Newton John

Regresa al escenario Pink para rendir un tributo a Olivia Newton John y lo hace con uno de los grandes éxitos de la actriz y cantante que marcó una época. “Hopelessly devoted to you”.

Canción Favorita de Rock

Beggin, los italianos de Maneskin, son los ganadores de esta categoría. Superaron a grupos como Imagine Dragons, Red Hot Chili Peppers y los Foo Fighters.

Imagine Dragons a escena

Llega otro de las actuaciones, aparecen en el escanario Imagine Dragons para cantar “Bones”. y por supuesto, Enemy. junto a J.I.D

Anitta conquista el premio Artista Favorita Latina

Otra categoría llena de latento, poniendo en alto a las latinas. Anitta logra quedarse con el Favorite Female Latin Artist. La brasileña hace historia, dejando en el camino a otras latinas poderosas como Becky G, Kali Uchis y Rosalía.

Taylor Swift se lleva el Álbum de Pop Favorito

Uno de las categorías más peleadas, pero finalmente los fans votaron y eligieron como la ganadora a Taylor Swift, quien se impone con “Red” Taylor’s Version a otras figuras como Adele, Bad Bunny, Harry Styles, entre otros.