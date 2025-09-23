El pasado domingo 21 de septiembre, el Domo del Parque Recreativo y Cultural Omar se convirtió en el punto de encuentro para familias, rescatistas y amantes de los animales durante la celebración de una nueva edición de Adopta Fest, un evento organizado por Grada Radio junto a Purina, la Alcaldía de Panamá, el Despacho de la Primera Dama y el Parque Omar.

La jornada, que unió música, actividades familiares y sobre todo mucho amor por las mascotas, tuvo como objetivo principal promover la adopción responsable y el bienestar animal.

El Departamento de Bienestar Animal de la Alcaldía de Panamá realizó una jornada gratuita de vacunación, en la que se aplicaron 82 dosis a perros, reafirmando el compromiso con el cuidado y la protección de los peluditos.

Bajo el concepto “Petflix & chill”, donde cada mascota puede iniciar una nueva historia de amor con su familia y celebrando series y películas populares de todos los tiempos, los asistentes disfrutaron de un ambiente relajado y lleno de actividades:

Juegos para grandes y chicos y estación de pintura, donde los niños pudieron recrear mascotas inspiradas en películas famosas a través de dibujos.

Show canino gracias a Agilidad canina con entretenimiento, dinámicas para los asistentes y premios gracias a Purina ProPlan, Cake Dog y My Cupketo.

Una deliciosa propuesta gastronómica a cargo de El Fogón de Tita, con auténtica comida interiorana.

Mercadito de emprendedores en alianza con el Parque Recreativo y Cultural Omar.

Gracias al esfuerzo de rescatistas y fundaciones, 13 animales encontraron un hogar: 8 cachorros y 5 gatitos que ahora inician una nueva vida con familias amorosas.

A todas las mascotas adoptadas, Purina ProPlan obsequió kits especiales para sus nuevos comienzos. También contamos con la participación de Nexgard, quién ofreció a los presentes medicamentos, muestras de sus productos y regalos para los que adoptaron mascotas, brindándoles una nueva y amorosa familia.

Con la energía de nuestro DJ, un ambiente festivo y la compañía de tantas familias, Adopta Fest se consolidó como un evento único que celebra la vida y el amor por los animales.

En Grada Radio creemos firmemente… ¡que los verdaderos amigos se adoptan!

¡Gracias a todos los que hicieron posible este hermoso encuentro!

Nos vemos en la próxima edición de Adopta Fest.