El pasado sábado 24 de enero, el Parque Urracá se convirtió en el punto de encuentro para cientos de familias y amantes de los animales durante la primera edición del año del Adopta Fest 2026, un evento dedicado a la adopción responsable que reafirma que los mejores amigos se adoptan.

Bajo el emotivo concepto “Nuevo año, nuevo mejor amigo”, este Adopta Fest se realizó en alianza con Fonpets y Club Firulais PTY, reuniendo a organizaciones, marcas, emprendedores y público en general en una tarde cargada de diversión y mucho amor de cuatro patas.

Como resultado de este esfuerzo conjunto, 8 mascotas encontraron un nuevo hogar, iniciando el año rodeadas de cuidado, compromiso y amor.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de un bazar de emprendedores, activaciones de empresas aliadas y una variada agenda en tarima. Uno de los momentos más esperados fue la pasarela de los amigos de Firulais, donde los perritos conquistaron corazones. Además, se ofrecieron charlas informativas a cargo del Ministerio de Salud, reforzando la importancia del cuidado de la piel durante el verano para prevenir quemaduras.

El talento y la energía también se hicieron presentes con la presentación de los chicos de Jump the Rope, y el evento cerró con broche de oro con el Gran Reinado Criollo, cuyos ganadores fueron Kiba y Cara Sussane, llevándose los aplausos del público junto con el indiscutible apoyo de sus barras.

Gracias al apoyo de la Alcaldía de Panamá, se logró ofrecer vacunación gratuita con la vacuna múltiple C5, beneficiando a más de 80 mascotas. Asimismo, Purina Pro Plan acompañó esta causa entregando un kit de adopción a cada nueva mascota adoptada, apoyando así un inicio responsable en su nuevo hogar.

Farmacias Arrocha estuvo presente promoviendo su amplia variedad de productos para mascotas, mientras que los más pequeños de la casa disfrutaron de una zona de pintura infantil, con premios gracias a My Cupketo, en un ambiente pensado para toda la familia.

La música y la buena vibra no faltaron durante toda la tarde, con la animación y selección musical de Grada Radio, a cargo de Master DJ, creando el ambiente perfecto para celebrar el verano.

Adopta Fest 2026 inició el año demostrando que cuando la comunidad se une, se logran grandes cambios y nuevas historias felices. Recuerda: los mejores amigos se adoptan.