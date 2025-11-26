El pasado viernes 21 de noviembre celebramos con gran entusiasmo el último Adopta Fest del año en el edificio El Hatillo de la Alcaldía de Panamá. Fue una jornada llena de música, sonrisas y mucho amor por los animales, reafirmando nuestro compromiso con la adopción responsable y el bienestar animal.

Gracias a Purina ProPlan y el Departamento de Bienestar Animal de la Alcaldía de Panamá, los asistentes disfrutaron de una jornada con dinámicas, premios y diversas actividades. Nuestro DJ llevó la energía al máximo con música en vivo para todos los gustos, mientras que las dinámicas pusieron a prueba los conocimientos patrióticos, de mascotas y musicales de los presentes.

Nuestra jornada de adopción fue un éxito: 5 gatitos y 4 cachorros ahora tienen una nueva familia que los recibe con alegría, mucho amor y cuidados para darles.

Y como ya se sienten los aires navideños, el evento cerró con broche de oro con la presentación de Latin Kids, quienes interpretaron villancicos que dieron oficialmente la bienvenida a la época más mágica del año.

Este Adopta Fest no solo marcó el cierre de nuestras jornadas de adopción y vacunación del 2025, sino que también es un recordatorio de la responsabilidad social que promovemos día a día desde Grada Radio: fomentar la adopción responsable.

Agradecemos profundamente a las marcas y aliados que se han sumado a esta labor durante todo el año. Gracias por ayudarnos a cambiar vidas, una adopción a la vez. ¡Seguimos trabajando por un Panamá más consciente y más amigo de los animales!

Porque en Grada Radio creemos firmemente que los mejores amigos se adoptan.