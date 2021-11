30 , el nuevo álbum de la superestrella mundial Adele está disponible en todas partes. El tan esperado álbum fue precedido por el lanzamiento de varias piezas, incluido el sencillo principal “Easy On Me”, que se ha apoderado de la posición # 1 en la lista Hot 100 de Billboard desde que fue lanzado hace cuatro semanas. El sencillo también ha batido récords de transmisión, radio y listas de éxitos en todo el mundo. Adele también estrenó tres canciones adicionales, “I Drink Wine”, “Hold On” y “Love Is A Game” durante su reciente especial de televisión Adele One Night Only. El especial de televisión fue el programa de entretenimiento más visto este año, y atrajo a una audiencia aún mayor que la de los Oscar.

30 está siendo anunciado por la crítica como el mejor álbum de Adele hasta la fecha. Rolling Stone exclamó “Adele nunca ha sonado más feroz” en su reseña de cinco estrellas del álbum. Continuaron diciendo de forma definitiva “ 30 es el mejor álbum de Adele hasta ahora”. Variety estuvo de acuerdo y describió a 30 como “una colección más rica y atractiva que se siente como la mejor de ella”. Clash calificó el álbum como “un trabajo de triunfo personal y artístico”, y I-D señaló que “nadie lo hace mejor”.