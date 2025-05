ABBA regreso tras 40 años con “Voyage”: nuevas canciones y un espectáculo holográfico revolucionario

Después de cuatro décadas de silencio, ABBA volvió. El legendario cuarteto sueco, famoso por éxitos como Dancing Queen y Mamma Mia, sorprendió al mundo en 2021 con el lanzamiento de su nuevo álbum “Voyage”, donde dio paso a una nueva etapa musical que combinaba nostalgia, innovación tecnológica y una ambiciosa propuesta de espectáculo holográfico en Londres.

El proyecto “Voyage” de ABBA marcó el primer lanzamiento del grupo desde 1981. El disco incluyó 10 nuevas canciones, entre ellas los sencillos “I Still Have Faith in You” y “Don’t Shut Me Down”, que fueron recibidas con entusiasmo tanto por críticos como por fans.

Además, el álbum rescató una joya inédita: “Just A Notion”, grabada en 1978 pero nunca publicada hasta el lanzamiento de este nuevo álbum. Con este trabajo, ABBA demostró que su talento para crear melodías inolvidables seguía tan vigente como siempre.

Espectáculo holográfico de ABBA en Londres: los Abbatars

El regreso de ABBA no fue solo musical. El grupo también lanzó un espectáculo holográfico revolucionario en Londres, donde los integrantes aparecían como versiones digitales de sí mismos, llamadas “Abbatars”. Gracias a una avanzada tecnología de captura de movimiento, los hologramas de ABBA recrearon su imagen de 1979 e interpretaron 22 canciones, combinando sus clásicos con temas del nuevo álbum.

El ABBA Arena, un recinto especialmente diseñado para este evento en la capital británica, ofreció una experiencia inmersiva que redefinió los conciertos en vivo a nivel global. El espectáculo fue descrito como una fusión perfecta entre música, nostalgia y tecnología de vanguardia.

ABBA confirmó que este es su último proyecto

En un comunicado publicado en septiembre de 2021, el grupo declaró: “Nos tomamos un descanso en la primavera de 1982 y ahora hemos decidido que es el momento de ponerle fin.” Con Voyage, ABBA cierra con broche de oro una carrera que abarcó desde 1973 hasta 1981, durante la cual publicaron ocho álbumes de estudio y lograron 20 éxitos en la lista Billboard Hot 100.

Pese al paso del tiempo, ABBA conserva una base de fans fiel en todo el mundo. Su regreso generó millones de búsquedas en internet sobre ABBA 2021, nuevo álbum de ABBA, concierto holográfico de ABBA, y más. Con Voyage, el grupo demostró que la calidad y el carisma no tienen fecha de caducidad.