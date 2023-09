Tener fama y dinero puede ser uno de los grandes sueños de algunas personas, pensando que así serán más felices. Sin embargo, son muchos los casos de personajes célebres que terminan su vida de forma trágica.

Algunas de estas conocidas celebridades acaban en el mundo de la droga, otras con serios trastornos psicológicos y otras forzando su propia muerte, incapaces de seguir soportando el sufrimiento que esconden en su interior.

De hecho, la cantidad de personas famosas que terminan sufriendo un gran malestar a pesar de su riqueza es muy elevado. La idea de que el dinero y la fama va acompañada de la felicidad queda en entredicho al hacer un breve repaso a la cantidad de celebridades que han sufrido depresión o que incluso se han suicidado. Parece ser que el poder económico y mediato es capaz de crear nuevos problemas muy serios en la vida de las personas.

En las siguientes líneas podrás encontrar una lista de famosos que, a pesar de su fama y éxito, decidieron quitarse la vida y dejar atrás la depresión que sufrían.

1. Kurt Cobain

Kurt Cobain siempre será recordado como uno de los grandes mitos de la música y precursor del movimiento grunge. El cantante fue hallado en su hogar en Seattle, y las autoridades afirmaron que la causa de su muerte fue el suicidio por un disparo en la cabeza con una escopeta.

2. Michael Hutchence

Este cantante australiano líder de la banda musical INXS, se ahorcó con un cinturón de cuero en la quinta planta del Hotel Ritz Carlton en Sydney (Australia) en 1997. El motivo de esta acción fue una profunda depresión. Otro gran músico que optó por el suicidio.

3. Chris Cornell

El vocalista de Soundgarden, Audioslave y Temple of the Dog dejó a su esposa e hijos sumidos en una gran tristeza cuando se ahorcó en su hotel en Detroit, Michigan, el 18 de mayo del 2017. Su esposa reveló que el rockero tomaba un medicamento para combatir la depresión y la ansiedad.

4. Chester Bennington

Fue otro duro golpe en el mundo de la música, el cantante murió por ahorcamiento el 20 de julio de 2017, en su casa de Palos Verdes, California, a los 41 años de edad. Tenía un historial de depresiones y falleció el día del cumpleaños de su gran amigo Chris Cornell, quien dos meses antes se había suicidado también.

5.Ronnie Montrose

El guitarrista de hard rock Ronald Douglas Montrose, famoso por su propia banda Montrose , considerada «la respuesta estadounidense a Led Zeppelin», y colaborador de Van Morrison, Herbie Hancock o Johnny Winter, se sumió en una profunda depresión a causa del retorno de un cáncer de próstata que ya creía superado. Se quitó la vida de un disparo el 3 de marzo de 2012, a los 64 años de edad.

6. Janis Joplin

La cantante estadounidense de rock and roll y blues, Janis Joplin, también falleció por culpa de su depresión. Fue en 1970, después de ingerir grandes cantidades de droga.

7. Bob Welch

Bob Welch , miembro de la banda estadounidense Fleetwood Mac, se suicidó en su casa de Nashville el 7 de junio de 2012. Dejó una nota de suicidio en la que explicaba que no quería soportar el dolor tras una fallida operación en la columna vertebral.

8 . Avicci

Tim Bergling, el nombre verdadero del famoso DJ sueco, conocido por sus éxitos “Wake Me Up” y “Hey Brother”, falleció a los 28 años durante unas vacaciones en Omán en el 2018. Aunque la causa de su muerte no fue revelada públicamente, su familia dio a entender que se trató de un suicidio: “Realmente luchó y reflexionó sobre el significado de la vida y la felicidad. Él no pudo más. Él quería encontrar paz”.