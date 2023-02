Algunas de las parejas más sorprendentes de la ceremonia anual de la Academia de Grabación.

Hay una razón por la que los Premios Grammy se llaman la noche más grande de la música. Desde la primera ceremonia en 1959, músicos, cantantes, compositores, productores, ingenieros de grabación, ejecutivos y más se han unido anualmente para celebrar y reconocer logros sobresalientes en la industria. Aunque son los premios los que unen a todos, la ceremonia anual de la Academia de la Grabación ha crecido hasta convertirse en un importante escaparate musical propio. Ahora, las actuaciones pueden ser tan titulares como los ganadores, especialmente cuando dos o más actos suben al escenario para formar un equipo sorpresa.

Por ejemplo, Prince y Beyoncé se robaron el espectáculo en 2004 cuando interpretaron una mezcla de éxitos que incluían “Purple Rain” y “Crazy In Love”. La interpretación de “Stan” de Elton John y Eminem en los Grammy de 2001 todavía tiene a la gente hablando hoy. Y allá por 1980, Barbra Streisand y Neil Diamond se robaron el espectáculo al cantar en vivo “You Don’t Bring Me Flowers” por primera vez juntos. Con más de medio siglo de espectáculos impresionantes, es probable que haya docenas de actos que quizás no recuerdes haber subido al escenario juntos. Algunas parejas son más sorprendentes que otras (la unión de Metallica y Lady Gaga en 2017 seguramente llamó la atención), pero todas cautivaron al público, reuniendo a artistas antiguos y nuevos para hacer historia en vivo en el escenario.

Antes de los Premios Grammy 2023 el domingo (5 de febrero), que contará con las actuaciones de Harry Styles, Bad Bunny, Mary J. Blige, Stevie Wonder, Brandi Carlile, Luke Combs, Steve Lacy, Lizzo, Kim Petras y Sam Smith y más: les compartimos 6 dúos y colaboraciones épicas que quizás hayas olvidado, sin ningún orden en particular, a continuación:

1.- Imagine Dragons & Kendrick Lamar, “Radioactive”/“m.A.A.d City” (2014)

Imagine Dragons y Kendrick Lamar unieron fuerzas para una sorprendente combinación en los premios de 2014. El líder de la banda de rock, Dan Reynolds, abrió el set con la primera línea de “Radioactive” antes de que Lamar llegara con sus característicos compases de “m.A.A.d City”. A medida que la canción se construía y ponía de pie a la audiencia (incluidos Taylor Swift, Jay-Z, Beyoncé y Steven Tyler), los atuendos completamente blancos de los artistas se pusieron rojos en medio de una bocanada de humo en el cierre épico de la actuación.

2.- Metallica & Lady Gaga, “Moth Into Flame” (2017)

Metallica y Lady Gaga literalmente trajeron el calor para su equipo de los Grammys 2017. Los actos realizaron una interpretación a dúo de “Moth Into Flame” de la banda de heavy metal de su álbum Hardwired… to Self-Destruct, que fue nominado a mejor álbum de rock al año siguiente. Y al más puro estilo metalero, el escenario estaba en llamas durante este emparejamiento contundente.

3.- Imagine Dragons & Kendrick Lamar, “Radioactive”/“m.A.A.d City” (2014)

Photo : Michael Tran/FilmMagic

Imagine Dragons and Kendrick Lamar joined forces for a surprising mash-up at the 2014 awards. The rock band’s frontman Dan Reynolds opened the set with the first line of “Radioactive” before Lamar rolled in with his trademark “m.A.A.d City” bars. As the song built and brought the audience (including Taylor Swift, Jay-Z, Beyoncé and Steven Tyler) to their feet, the artists’ all-white outfits turned red amid a puff of smoke at the performance’s epic close.

4.- Metallica & Lady Gaga, “Moth Into Flame” (2017)

Photo : Kevin Winter/GI for NARAS

Metallica and Lady Gaga literally brought the heat for their 2017 Grammys team-up. The acts performed a duet rendition of the heavy metal band’s “Moth Into Flame” off their album Hardwired… to Self-Destruct, which was nominated for best rock album the following year. And in true metal fashion, the stage was ablaze during this hard-charging pairing.

5.- Tina Turner & Beyoncé, “Proud Mary” (2008)

“Ponte de pie y ríndete por la reina”, dijo Beyoncé en la parte superior del popurrí de Tina Turner en la 50ª edición de los Grammy. Después de las actuaciones en solitario de “What’s Love Got to Do with It” y “Better Be Good to Me”, Turner llevó a Bey de vuelta al escenario para “Proud Mary”. Usando hilos plateados coordinados para el dúo final del popurrí, el dúo lo dio todo con bailarines de respaldo y coreografía completa.

6.- Bruno Mars, Rihanna, Sting & The Marleys, Bob Marley Tribute (2013)

Solo la música de Bob Marley podría unir a Bruno Mars, Rihanna y Sting. Mars abrió el set con “Locked Out of Heaven” antes de que Sting saliera para una interpretación del número 1 del Reino Unido de The Police, “Walking on the Moon”. Luego, Rihanna y Ziggy Marley se unieron para un dueto en “Could You Be Loved” de Bob Marley and the Wailers, antes de que Damian Marley cerrara el set con su canción de 2002 “And Be Loved” junto con el resto. El popurrí coincidió con el lanzamiento de Marley, el documental de 2012 que narra la vida y la carrera de la leyenda del reggae.