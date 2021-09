Es quizás uno de los personajes menos conocidos, pero también uno de los más fascinantes. A continuación te daremos 5 razones del prque te vas a convertir en el nuevo fan de Shang-Chi

Shang-Chi, el personaje interpretado por el actor canadiense Simu Liu en la próxima película del Universo Cinematográfico Marvel (MCU), Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, llega en exclusiva a los cines el 3 de septiembre con altas expectativas.

1. PORQUE NO SIEMPRE SOMOS QUIENES QUEREMOS SER

En realidad, Shang-Chi no es, inicialmente un superhéroe como los que estamos acostumbrados a ver, aunque si tiene un don. Lo que resulta mas interesante es cómo pudiendo ser el villano mas temido del planeta se resiste a su destino. Después de este punto te tenemos un mega SPOILER así que lee a tu riesgo!!! A pesar de haber sido criado para ser el heredero del Mandarín, al frente de la poderosa organización criminal los Diez Anillos, Shang-Chi solo quiere ser un chico normal en San Francisco y hacer cosas normales con amigos normales. ¿O quizás no tan normal como pretenden hacernos creer? Pero su padre ha invertido demasiados esfuerzos en él y no está dispuesto a permitírselo.

“Pensé que podría cambiarme el nombre; empezar una nueva vida… Pero nunca puedo escapar de su sombra”. Después de diez años dejándole volar libre, el pasado llama a su puerta.

2. PORQUE DESCUBRIRÁS DESDE DENTRO LOS DIEZ ANILLOS

Los Diez Anillos tiene una doble vertiente en esta historia. Por un lado, es una especie de objeto mágico, al estilo del Guantelete del Infinito, que le otorga un inmenso poder a quien lo posee. Pero, por otro lado, es la organización mafiosa global en torno al poseedor de ese objeto, que en múltiples ocasiones ha aparecido -aunque con un papel secundario- en el UCM. La hemos visto en varias ocasiones a lo largo de las más de 20 películas de la franquicia de Disney, sí, pero esta será la primera ocasión que descubramos todo sobre esta maléfica organización desde dentro. Cómo se creó, cuál es su objetivo, cómo se organiza o cómo ha logrado convertirse en una amenaza terrorista global.