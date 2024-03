Celebremos el mes de la mujer reconociendo la huella que han dejado en la historia de la música, trabajo que no siempre es bien reconocido. El mundo de la música no es un espacio exento de la violencia misógina y la discriminación por razones de género, no obstante, son muchas las mujeres que han tenido que remar contracorriente para crear música. Recordemos a algunas mujeres de ellas:

1. Ella Fitzgerald, la reina del Jazz

Ella Fitzgerald fue una cantante estadounidense de jazz que experimentó con una diversidad de sonidos durante 1932, inspirada por Duke Ellington y Johnny Merce. Además, ha sido una de las mujeres más galardonadas en la industria musical, ganó 13 premios Grammy, y en 1967 recibió el gran reconocimiento por la industria con el Grammy a la trayectoria artística, obtuvo también la Medalla Nacional de las Artes. A pesar de una condición básica como jazzista, el repertorio musical de Ella Fitzgerald es mucho más amplio e incluye swing, blues, bossa nova, samba, góspel, calypso, canciones navideñas, pop, etc.

Hoy es considerada una de las mujeres más sobresalientes del siglo XX, ostentando el título de La Reina del Jazz.

2. Rosetta Tharpe, la madrina del rock

Rosetta Tharpe nació en Arkansas en 1915. Sus padres trabajaban en una plantación de algodón, pero cuando Tharpe tenía 6 años, se mudaron a Chicago, y la niña pudo unirse a la Iglesia de Dios en Cristo, donde se empapó de música góspel. Su virtuosa manera de ejecutar la guitarra y su impulso por refrescar la escena de la música estadounidense la llevó a mostrar todo su potencial rocanrolero en los escenarios y poder girar con el legendario Muddy Waters. La Madrina del Rock, como se le conoce, influenció a grandes estrellas de la música, como Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Little Richard y Eric Clapton.

3. Delia Derbyshire, pionera de la música electrónica

Delia Derbyshire es considerada la pionera de la música electrónica y gran referente para muchos artistas posteriores a ella. Escultora sonora, experimentó con diversos sonidos para el medio radiofónico, televisivo, teatro y cine. Sus trabajos más conocidos son: el tema musical realizado para la serie británica de ciencia ficción Doctor Who producida por la BBC de Londres en 1963. Delia Derbyshire fue una mujer que contribuyó esencialmente a popularizar la música electrónica y la experimentación sonora, llegando a realizar más de 200 trabajos en televisión.

Hoy es una de las figuras de culto más influyentes porque desarrolló el sonido esencial de la música electrónica.

4. Aretha Franklin, la Reina del soul

Aretha Franklin es una de las artistas de mayor reconocimiento en el mundo, con una voz espectacular desafío sus cuerdas vocales para interpretar “Respect”; una canción que la vincula con Otis Redding y que impactó al mundo entero. Hoy es considerada como una de las máximas figuras del soul y se ganó el sobrenombre de “La Reina del Soul”. En 1987 ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll, siendo la primera mujer en integrarlo.

5. Tina Turner, la reina del Rock

Tina Turner es una de las mujeres más sobresalientes de la música. Desarrolló una carrera musical que abarcó más de cinco décadas. Destacó como una de las principales compositoras del rock, inspirando a varias generaciones de estrellas del rock & roll y del pop. Su talento para cantar, bailar, componer y actuar le otorgaron un plus en su carrera. Vendió más de 220 millones de discos y es considerada “La Reina del Rock”. La revista Rolling Stone le otorgó el puesto número 63 en la lista de “Los 100 grandes artistas de todos los tiempos”.

6. Janis Joplin

Su imagen y talento la posicionaron como una de las mujeres más influyentes en el terreno musical y artístico del siglo XX. Ella fue símbolo femenino de la contracultura de los años 60, en 1999 fue elegida como la tercera mejor artista femenina del rock en la lista “100 Greatest Women in RockN”Roll” realizada por VH1. En 2004 la revista Rolling Stone le otorgó el puesto número 46 de los “100 mejores artistas de todos los tiempos”. En 2013 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.