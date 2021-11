Conmemoramos 200 años de la Declaración de Independencia de Panamá de España, proceso que se desarrolló entre el 10 y el 28 de noviembre de 1821, pero qué ha pasado después de este hito en la historia? Cuántas otras historias se han sumado a las hojas de nuestra vida como república? A continuación les compartimos 5 libros que como panameños debemos leer, para recordar lo que fuimos, lo que somos y lo que nos merecemos ser!! Porque después de la batalla sólo queda LA GLORIA!!!

1.- Gamboa Road Gang – Joaquin Beleño

Gamboa Road Gang”, es la historia de un adolescente que pena cincuenta años en la cárcel zoneíta. Esta obra esta basada en un caso de la vida real. La esclavitud, injusticias particularmente con el negro, son algunos de los aspectos que releva dicha obra donde el protagonista transmite, con ayuda del escritor, el sentir de la población de cuando eran los “gringos los que mandaban”, como lo plasma en sus versos el poeta Ramón Heart.

2.- Con ardientes fulgores de gloria – Juan David Morgan Una novela histórica imprescindible para conocer aquellos sucesos políticos y comerciales que cambiaron a América Latina para siempre.

El 12 de agosto de 1903, el senado colombiano rechaza el tratado que le hubiera permitido a Estados Unidos construir un canal que, atravesando el Istmo de Panamá, en aquellos días un Departamento de Colombia, uniría el Atlántico con el Pacífico. Menos de cien días después, Panamá se independiza y, como nación soberana, revive el tratado que permite la construcción y operación del canal comercial que marcaría un nuevo rumbo en las relaciones internacionales. Una cascada de conspiraciones e intrigas se desborda peligrosamente en París, Washington, Panamá y Bogotá, en este ya clásico de la literatura panameña, antes publicado bajo el seudónimo Jorge Thomas.

3.- Erased: The Untold Story of the Panama Canal – Marixa Lasso Desde su implementación por el Imperio español, la ruta comercial de Panamá fue concentrando una alta densidad de población que hoy parece no compadecerse de la extensa, rica y despoblada selva que rodea al Canal de Panamá, que se expande por gran parte de la región interoceánica. La aparente incongruencia cobra razón al leer Erased, de la historiadora panameña Marixa Lasso: Estados Unidos, luego de lograr la autorización para construir y administrar el paso acuático, forzó el despoblamiento, a partir de 1912, de pueblos y fincas de lugareños que no cabían en el espacio simbólico que, como potencia emergente, pretendía forjar en el mero centro de las Américas. Lasso repasa el proceso y las consecuencias de tal política, algunas de las cuales aún sufre el país centroamericano.

4.- Narraciones Panameñas: Tradiciones- Leyendas- Cuentos- Relatos – Berta María Cabezas

Esta sencilla ofrenda de lecturas para los estudiantes no tiene pretensiones de antología. Recoge simplemente las diferentes narraciones recomendadas por el programa oficial para uso de las Escuelas Secundarias. Me ha decidido a hacerlo la falta de un manual que, limitándose en todo lo posible al material exigido, esté al alcance de los primeros añosy facilite las labores docentes.

5.- El País Creado Por Wall Street: La Historia No Contada de Panamá – Ovidio Diaz Espino

El País Creado Por Wall Street: La Historia No Contada de Panamá ofrece un relato apasionante sobre la creación de la República de Panamá en 1903 por un grupo de banqueros y abogados de Wall Street con el apoyo del Presidente norteamericano Theodore Roosevelt y su diplomacia de cañonero. El resultado de cuatro años de investigación, este libro revela la verdadera historia de como los Estados Unidos logró construir el Canal de Panamá a través de una especulación financiera, corrupción y conspiración internacional que hizo tambalear las cúpulas del poder en el continente y dio a luz al imperialismo estadounidense en Latinoamérica del Siglo XX. “Un relato fascinante de una historia real escandalosa.” Goodreads.“Una nueva visión de la historia de Panamá basada en una minuciosa investigación…” Miami Herald“Un trabajo bien documentado … en un estilo informativo, interesante e incluso emocionante.”Choice“Los roles de Theodore Roosevelt, la compañía del canal Francés, y Wall Street se destacan, con una clara atención a sus motivos inmediatos – dinero y poder.” Book News“El libro de Díaz Espino atrapa como si fuera un thriller. ” America Economía.“Cautivadora y bien narrada.” Perspectives on Political Sciences.“Un estudio de cómo los intereses económicos y políticos se combinan para determinar y sacar provecho de la política exterior de los Estados Unidos.” World Wide Works“Un pantallaso intrigante sobre las traiciones, maquinaciones financieras ocultas y la diplomacia del dólar…” Longitud”Una historia no contada en los libros de historia norteamericanos.”