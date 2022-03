Machine Gun Kelly y Megan Fox son una de las parejas más relevantes del momento. Ambos han compartido grandes momentos y, recientemente, sorprendieron a sus seguidores al anunciar su compromiso.

5 cosas que probablemente no conocías de Machine Gun Kelly, futuro esposo de Megan Fox

1.- El origen de su nombre artístico

El verdadero nombre de Machine Gun Kelly es Richard Colson Baker. El nombre artístico de MGK es un guiño a su flujo lírico rápido y también es una referencia a George ‘Machine Gun Kelly’ Barnes, un gángster estadounidense que pasó un tiempo en Alcatraz.

2.- Tiene una hija

Machine Gun Kelly tiene una hija de 12 años llamada Casie Colson Barker, quien nació en julio de 2009. Según varios informes, la madre de Casie es Emma Cannon, exnovia del rapero y con quien lleva una gran relación.

3.-Tiene una rivalidad con Eminem

Cuando tenía 21 años, hizo un comentario provocativo sobre la hija de Eminem, Hailie Mathers. MGK tuiteó que Hailie era “muy sexy”. El comentario inquietó a la gente, ya que Hailie tenía solo 16 años en ese momento. El comentario grosero provocó que estallara una disputa entre Kelly y ‘Slim Shady’.

4.- Conoció a Megan Fox en el set de una película

MGK y la actriz se conocieron en el set de ‘Midnight in the Switchgrass’ en 2020. Kelly solo decidió tomar el trabajo de actuación para conocer a la estrella de ‘Jennifer’s Body’. “Mi instinto siempre tiene razón y estoy agradecido por ello”, admitió durante una aparición reciente en The Drew Barrymore Show.

5.- Tiene una extraña relación con la sangre

Desde trabajar junto a Fox en el video musical ‘Bloody Valentine’ hasta beber la sangre del otro para su compromiso, MGK parece tener una extraña relación con la sangre. El 14 de febrero del año pasado, Valentine’s Day, el rapero compartió una foto de un collar que contiene la sangre de Fox, el cual lleva siempre con él.