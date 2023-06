La década de los 90 fue un período de gran cambio en la industria de la música, con el surgimiento de nuevos géneros, artistas, y medios de consumo. Fue última era dorada de la industria discográfica. Como se puede presuponer, la música de los 90 se caracterizó por su variedad puesto que involucraba a géneros muy dispares entre sí. De hecho, si existe algo característico del panorama musical de estos años es la tendencia a hacer recopilaciones y remake de antiguas canciones que fueron grandes éxitos. Por supuesto, el panorama de la música de los 90 no fue del todo gris y apagado. En esta etapa surgieron géneros como la música techno y la house que, básicamente, se concentraban en volver a proponer antiguas canciones desde un ritmo más moderno. Lo usual era coger baladas románticas, añadirles una base electrónica y un ritmo repleto de percusiones, y transformarlas en temas perfectos para bailar en las discotecas.

Vogue: Madonna

Publicada el 27 de marzo de 1990, se convirtió de en mayor éxito internacional de Madonna en aquel entonces, llegando al puesto 1 de las principales listas alrededor del mundo y ocupando el puesto número 64 de las canciones con más ventas de todos los tiempos. Madonna y Shep Pettibone; quienes compusieron produjeron la canción se inspiraron en la película Paris is Burning, para conseguir un sencillo perfecto con un desatado ritmo y una alucinada letra-tributo a la época dorada de Hollywood. Este video es considerado como uno de los mejores videos de la cantante. En 1993, la revista Rolling Stone posicionó el video en el puesto #28 de los Mejores Videos de Todos los Tiempos.

The Rhythm of the Night” by Corona

La canción ha sido un gran éxito en los ’90, logrando el puesto #1 en 35 países. Fue el primer sencillo de su álbum debut, también llamado The Rhythm of the Night. La canción fue lanzada por primera vez en 1993, y el 5 de agosto de 1994 fue relanzada en versión remix. Jenny B, cuyo nombre es Giovanna Bersola, una cantante italiana reconocida como una de las voces más populares de Eurodance en la década de 1990, fue invitada a participar del proyecto Corona, pero solo usaron su voz y Olga se encargaba de hacer fonomímica en sus presentaciones, llegando a ser conocida como “La reina del Euro Dance”. Entonces, la italiana renunció al proyecto y Bontempi decidió entonces utilizar la voz de Sandy Chambers.

Sweet Dreams” by La Bouche

es una canción grabada por el dúo alemán de Eurodance La Bouche . Fue lanzado originalmente en marzo de 1994 como el sencillo principal de su álbum debut del mismo nombre (1995). En Norteamérica, la canción fue lanzada en noviembre de 1995. En 2017, BuzzFeed clasificó a “Sweet Dreams” en el puesto 53 de su lista de las “101 mejores canciones de baile de los 90”.

Rhythm is a Dancer” by SNAP!

” Rhythm Is a Dancer ” es una canción del grupo alemán Eurodance Snap! , lanzado en marzo de 1992 como el segundo sencillo de su segundo álbum de estudio, The Madman’s Return (1992). Cuenta con la voz de la cantante estadounidense Thea Austin . El sencillo también alcanzó los cinco primeros en el Billboard Hot 100 de EE. UU . y el número uno en el Billboard. Pasó seis semanas en la cima de la lista de singles del Reino Unido , convirtiéndose en el segundo single más vendido de 1992 . Su video musical fue dirigido por Howard Greenhalgh y filmado en Florida , Estados Unidos.

Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)” by C & C Music Factory

C+C Music Factory llegó a conseguir un total de 35 premios de la industria de la música en todo el mundo, entre ellos cinco premios Billboard, cinco Premios American Music, y dos MTV Video Music Awards. lanzada a finales de 1990 como el sencillo debut y principal de su primer álbum, Gonna Make You Sweat (1990). La canción es cantada por la cantante Martha Wash y el rapero Freedom Williams . Trazó internacionalmente y logró un gran éxito en los Estados Unidos, Austria, Alemania y Suecia, donde alcanzó el número uno en las listas.

Fuentes: dicelacancion.com