1. Hasta la comunidad científica ha tratado de explicar la razón de la increíble voz de Freddie Mercury, descrita como “una fuerza de la naturaleza con la velocidad de un huracán”. En el informe los científicos resaltaron el uso de “subarmónicos” por la vibración de sus pliegues ventriculares: podía armonizar con la garganta. También encontraron que su frecuencia de vibrato era más potente que la de vocalistas con preparación clásica.

2. Su verdadero nombre era Farrokh Bulsara (de origen parsi e indio) pero nunca le gustó. Además sus amigos en el internado británico donde estudió en Pachgani, nunca lo pronunciaron correctamente. Empezaron a decirle Freddie. El apellido lo adoptó después de componer ‘My Fairy King’ donde canta “Mother mercury / Look what they‘ve done to me”.

3. Aunque compuso la colosal Bohemian Rhapsody en el piano le aterrorizaba tocarla en vivo pues temía equivocarse.

4. Bohemian Rhapsody está compuesta por seis secciones: introducción, balada, solo de guitarra, ópera, rock y coda. Los miembros de Queen cantaron continuamente cerca de 12 horas por día, obteniendo 180 grabaciones separadas, un hito en la historia del rock contando con la tecnología de los 70.

5. Mercury usaba un piano como cabecera de su cama. Aprendió a tocar acostado y al revés por si le llegaba la inspiración al despertar.

6. El cantante hizo famoso el “atril cortado”. La invención ocurrió por accidente cuando en un concierto Freddie haló el micrófono y el atril se salió de su base y se quedó sólo con la mitad. Esto le permitió moverse libremente por el escenario y le gustó tanto que decidió usarlo de esa manera siempre.

7. Los estudios de Freddie en Diseño Gráfico durante sus primeros años en Londres en el Ealing Art College le permitieron diseñar personalmente el famoso logo de su banda Queen. El arte se basó en los signos del zodíaco de cada uno de los integrantes de la banda. Antes de eso, trabajó en un aeropuerto y vendió ropa usada.

8. Mercury se refería a Queen como “la banda más pesada de todas”. En una entrevista dijo: “si me preguntas si peleamos…Oh querido, creo somos la banda más insoportable sobre la faz de la tierra. Tendrías que pasar un par de días con nosotros. Cuestionamos todo lo que hace el otro; pero si siempre estuviéramos de acuerdo y nunca estuviéramos dispuestos a pelear por lo que creemos, no lograríamos las cosas que hemos hecho”.

9. Con la gira The Game Tour Queen hizo historia en América del Sur. Pero quizá la presentación más recordada –y polémica- es la que dieron en Argentina en plena dictadura militar. Llovieron las críticas cuando se conoció una foto de los músicos junto al general Eduardo Viola. Estaban negociando los términos de su presentación, la cual se dio por el gusto musical del hijo del general, quien presidia el poder ejecutivo en esa fecha (1981). “Cuando llegamos a Buenos Aires, mientras bajábamos los equipos podíamos ver casquillos de balas”, contó para un documental Brian May, guitarrista de Queen.

10. El Magic Tour (1986) fue la última gira de Queen con su ‘plantilla’ original donde se presentaron en 26 conciertos ante millones de espectadores. Solo en Londres acudieron más de 400.000 personas. La presentación en Budapest, Hungría, es reconocida como una de las mejores actuaciones en vivo de la banda donde tocaron por cerca de dos horas.

11. Freddie Mercury se convirtió en un símbolo de la cultura gay. Era abiertamente homosexual y se burlaba de la discriminación. Era común verlo solo con hombres, por eso la historia con Mary Austin es tan particular. Muchos allegados dijeron que fue la ‘mujer de su vida’. Mercury llegó a dedicarle canciones como Love of my life. El testamento de Mercury fue claro: dejó gran parte de sus bienes y los derechos de sus canciones a Mary.

12. La canción I want to break free es clave para el orgullo gay pues Mercury plantea su aspiración de libertad. El video es una parodia de la telenovela británica Coronation Street y por eso el video fue censurado por MTV en los Estados Unidos y se presentó hasta 1991.

13. Para el video de Bycicle Racese contrataron 65 mujeres para que estuviesen desnudas durante la grabación como una provocación de Queen al malestar generado cuando Freddie se vestía de mujer. La canción hace mención a iconos de la cultura pop de los 70 como Peter Pan, Frankenstein, Superman, entre otros.

14. Era fanático de los gatos, tenía ocho: Delilah, Oscar, Dorothy, Mike, Goliath, Lily, Romeo y Tiffany. Los llamaba por teléfono cuando se iba de viaje; le pedía a alguien que sostuviera la bocina al lado de las orejas de sus gatos para que lo escucharan.

15. Su mayor sueño era cantar a dúo con Montserrat Caballé, una cantante española de ópera (soprano). Su sueño se hizo realidad finalmente en 1988 cuando grabó el álbum en Barcelona.

16. En Feltham, oeste de Londres, se descubrió una placa en honor al que fue su inquilino más ilustre. La ‘English Heritage Blue Plaque’ fue puesta en la primera casa del cantante al declararla patrimonio nacional.

17. Como parte de una campaña sobre el sida, fue lanzada Let Me In Your Heart Again (Déjame entrar en tu corazón otra vez), un tema grabado en uno de los mejores momentos de la banda pero permaneció inédita hasta el 2014 cuando los fans de Queen pudieron escuchar de nuevo la voz de su ídolo.

18. Para conmemorar los 70 años del nacimiento de Mercury, el 5 de septiembre de 2016, la Unión Astronómica Internacional llamó “Freddiemercury 17473” a un asteroide. Es quizá el homenaje con más sentido a la ‘estrella fugaz’ de Queen que cantó en Don‘t stop me now, “estoy ardiendo en el cielo, sí (…) Estoy viajando a la velocidad de la luz”.