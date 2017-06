Yoko Ono será reconocida como coautora de “Imagine”: ¿por qué?

Antes de su muerte Lennon admitió que ella había hecho una importante contribución a la canción pero no quiso darle el crédito por machismo; conoce la historia completa.

A 46 años de la publicación de “Imagine” de John Lennon, Yoko Ono será reconocida como coautora de la canción.

El anuncio se hizo durante el encuentro anual de la Asociación Nacional de Editores de Música (National Music Publishers Association, NMPA), la asociación estadounidense que se encarga de proteger los intereses de los compositores.

La canción de 1971 recibió el premio “Centenario”, y durante el evento pasaron una entrevista de la BBC a Lennon que realizó una semana antes de su muerte en el que reconocía la coautoría, y admitía que no la puso en los créditos por machismo.

“Debería ser acreditada como una canción Lennon-Ono porque una gran parte de ella, la letra y el concepto, vino de Yoko. Pero en esos días era un poco más egoísta y un poco más macho, y omití mencionar su contribución. Pero salió de su libro ‘Grapefruit’ que dice ‘imagina esto, imagina lo otro’. Si hubiera sido un hombre, ya sabes, ‘Old Dirt Road’ de Harry Nilsson (N.R.: canción de 1974 que pertenece al disco ‘Walls and Bridges’) es ‘Lennon-Nilsson’, pero cuando la hicimos [Imagine] solo puse ‘Lennon’ porque, ya sabes, ella solo es mi esposa y no pones su nombre, no?”, dijo el Beatle en la entrevista realizada el 1 de diciembre de 1980. El audio en inglés se puede escuchar a continuación (a partir del minuto 45:08).

Aquella vez no fue la primera que Lennon admitía que “Imagine” estaba inspirada en un concepto creado por su pareja. En el libro “All We Are Saying” del periodista David Sheff -que reproduce más de 20 horas de una entrevista que hizo con Lennon y Ono en agosto de 1980 para la revista Playboy-, el británico decía lo siguiente sobre el origen de la canción: “Dick Gregory me dio a Yoko y a mi una especie de librito de rezos. Está en idioma cristiano, pero lo puedes aplicar a donde sea.

Es un concepto de rezo positivo. Si quieres un auto, consigue las lleves del auto, ¿entiendes? ‘Imagine’ está diciendo eso. Si puedes imaginar la paz en el mundo, sin ninguna denominación de religión -no sin ninguna religión, sino sin esa cosa de mi Dios es más grande que el tuyo- entonces se vuelve realidad.

La canción estuvo originalmente inspirada en el libro de Yoko ‘Graperfruit’. En un montón de lugares dice ‘imagina esto’, ‘imagina eso’. De hecho, Yoko me ayudó con la letra, pero no fui lo suficientemente hombre para dejar que esté en los créditos. Todavía era lo suficientemente egoísta e ignorante para tomar su contribución sin reconocerla. Todavía estaba queriendo mi propio espacio después de estar todo el tiempo en una habitación con hombres, teniendo que compartir todo. Asi que incluso cuando Yoko usaba el mismo color que yo, me solía poner cabrón: ¡No somos los Beatles! ¡No somos los fucking Sonny y Cher!”.

La modificación de la autoría no es oficial, sino que está en proceso, según informó el director de NMPA, David Israelite, a la revista Variety. En ese sentido, contó que existe una controversia porque, en caso de ser oficializado, traerá un cambio en lo relacionado a la propiedad intelectual, ya que, según la legislación estadounidense, después de 70 años de la muerte de un compositor, sus canciones pasan a ser de dominio público. En el caso de Lennon ya pasaron 37, pero con “Imagine” se atrasaría, ya que se debería empezar a contabilizar a partir del eventual deceso de Ono.

La noticia fue celebrada por Sean Lennon, hijo de John y Yoko. “Fue el día más orgulloso de mi vida”, escribió en su cuenta de Instagram. “La paciencia es una virtud”, agregó, junto a una foto en el que se lo ve al lado de su madre en silla de ruedas, Patti Smith y su hija, Jessie Smith, quienes durante la ceremonia interpretaron el clásico.