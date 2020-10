Grandes exponentes de la música han batallado contra el cáncer con valentía para aferrarse a la vida, pero algunos han perdido la lucha. El más reciente en unirse al listado de las personas que no lograron vencerlo es el baterista de la agrupación Van Halen, Eddie Van Halen. Recordamos a algunas de las celebridades que fueron diagnosticadas con diferentes tipos de cáncer y fallecieron a causa de la enfermedad.

1.- Pau Donés

El cantante español y vocalista de la agrupación Jarabe de Palo falleció a los 53 años en la ciudad de Barcelona (España), a causa del cáncer de colón contra el que estuvo batallando desde 2015.

El cantante de ‘La flaca’, canción que le dio fama internacional, participó en varios conciertos benéficos para la investigación contra el cáncer, antes y después de retirarse de manera indefinida de los escenarios, en enero de 2019.

La muerte del artista fue anunciada justo cuando Jarabe de Palo estaba a punto de sacar su decimocuarto disco titulado ‘Tragas o escupes’, del que había sacado un videoclip de adelanto a finales de mayo.

2.- Marie Fredriksson

La cantante del grupo sueco Roxette murió el 9 de diciembre del 2019, a los 61 años de edad, luego de una lucha de 17 años contra un cáncer cerebral.

Fue diagnosticada en el año 2002, cuando se le encontró un tumor que la obligó a alejarse de los escenarios hasta 2009.

Fredriksson, en compañía del cantante Per Gessle, formaron el dúo de pop rock en 1986 y se dieron a conocer en todo el mundo a fines de los 80, cuando lanzaron el álbum ‘Look sharp!’. Los éxitos globales de la agrupación incluyen ‘The look’ y ‘It must have been love’.

3.- Eddie VanHalen

Falleció a causa de esta enfermedad el 6 de octubre de 2020 en Santa Mónica, California. Tenía 65 años .En 2019 se reveló que el músico había estado luchando en secreto contra el cáncer de garganta desde 2015.​ Fue considerado por la revista Rolling Stone como el octavo mejor guitarrista de la historia y era conocido por su técnica llamada tapping. Fue uno de los pioneros del estilo conocido como heavy metal y su solo de guitarra «Eruption» fue votado como el segundo mejor de la historia según las revistas Rolling Stone y Guitar World

4.- Donna Summer

El 17 de mayo de 2012, falleció en Florida (Estados Unidos), a los 63 años.

‘La reina de la música disco’ libró una batalla contra el cáncer de pulmón mientras trabajaba en un nuevo disco que no pudo salir al mercado.

Summer saltó a la fama con el sencillo ‘Love to love you, baby’, canción que ayudó a definir, a mediados de los años 70, la tendencia disco y llegó al número 2 en la lista de hits en 1976.

De igual forma, tiene dentro de sus logros haber sido la ganadora de cinco premios Grammy. El último, en 1998 por su álbum ‘Carry on’.

5.- George Harrison

El integrante del legendario grupo británico ‘The Beatles’ murió el 29 de noviembre de 2001, tras una larga lucha contra el cáncer de pulmón.

Harrison hizo grandes aportaciones a la agrupación al introducir la música india y la influencia oriental, además de componer algunas de sus canciones más memorables como ‘Something’ y ‘Here come the Sun’.

Después de que ‘The Beatles’ se desintegró, a finales de la década de los 60, labró una carrera en solitario de mucho éxito, como músico y como productor de cine.

6.- David Bowie

El 10 de enero de 2016, dos días después de cumplir 69 años, el cantante británico murió de un cáncer de hígado que le había sido diagnosticado un año y medio antes. Su deceso ocurrió en su apartamento de Nueva York.

La legendaria estrella del rock, icono estético y artístico de la segunda mitad del siglo XX, alcanzó la fama con su la canción ‘Space oddity’, el tema que daba título a su segundo disco, en 1969.

7.- Aretha Franklin

Murió el 16 de agosto de 2018 en Michigan (Estados Unidos), a los 76 años, a causa de un cáncer de páncreas que padecía desde hacía años.

‘La reina del soul’, como también era conocida, sacudió el panorama musical de los años 60 al trabajar con recursos de la música góspel en éxitos legendarios como ‘Respect’ o ‘Natural woman’.

Ganadora de 18 premios Grammy y con 10 millones de discos vendidos, anunció en 2017 su retiro por motivos de salud. Su idea era limitar su agenda a pocas actuaciones.

8.-Celia Cruz

El 16 de julio de 2003, falleció en su casa de Nueva Jersey (Estados Unidos), a los 78 años, pues, pese a varios procedimientos médicos, no le ganó la batalla a la enfermedad.

En el año 2002 fue operada de un quiste en el seno que resultó ser canceroso y fue durante este lapso cuando se le diagnosticó un tumor en el cerebro que requería de cirugía. Tiempo después tuvo que ser reingresada en varias ocasiones al hospital, dada la complejidad de la situación y su estado de salud.

Sus más de 70 álbumes han sido reconocidos con un interminable número de discos de platino y oro, además de haber sido la voz detrás de éxitos como ‘La vida es un carnaval’ y ‘Ríe y llora’, que le dieron el nombre de ‘La reina de la salsa’.