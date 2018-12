China limita venta de iPhones

Un tribunal chino prohibió la venta e importación de varios modelos de iPhoneen ese país, a pedido de la empresa Qualcomm. El fabricante de chips aseguró que Apple violó dos de sus patentes en los modelos de iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus y el iPhone X, que representan entre el 10% y el 15% de las ventas actuales del teléfono en China.

Las patentes incluirían la función que permite a un usuario editar y ajustar el tamaño de las fotos en el dispositivo móvil y la utilización de aplicaciones mediante la pantalla táctil. Por su parte, Apple asegura que Qualcomm está utilizando artimañas y anticipó que responderá en la corte.