1.- ArticMonkeys

Son los abanderados del post punk británico. Un grupo que comenzó a hacerse conocido por sus actuaciones en directo y a través de internet, por lo que se los considera parte de la generación que empezó a cambiar las bases del mercado musical.

2.- TheKillers

Banda estadounidense que nació en 2002 en Las Vegas. Su música es calificada como rock indie y han conseguido vender más de 22 millones de copias en todo el mundo de sus cuatro discos de estudio y sus recopilatorios.

TheKillers son dueños de sus estudios, Battle Born Studios. Además, la banda estadounidense ha ganado en cuatro ocasiones el premio a Mejor banda internacional, y un premio Brit como Mejor grupo internacional en 2006, entre muchos otros.

El grupo ha compuesto también una canción solidaria, “GoodnightTravelWell”, para crear conciencia sobre la trata de personas.

3.-La Casa Azul

Este grupo español de indie pop nació en el año 1997 y está liderado por Guillermo Milkyway. Su primera actuación tiene lugar en la sala Sirocco de Madrid justo dos años después del nacimiento de la banda.

La Casa Azul nació en un primer momento como un grupo ficticio dado que los miembros del grupo eran meros dibujos, no había una persona real que los representase. Este hecho cambió en 2003 con el lanzamiento de su primer disco Tan simple como el amor con la discográfica Elephant Records.

4.- REM

REM fue una de las principales voces alternativas en el rock estadounidense antes de encontrar el mega estrellato en la parte posterior del álbum de 1992 Automatic For The People.

Su álbum debut Murmer en 1983 los anunció como uno de los talentos más emocionantes de la música independiente estadounidense antes de convertirse en pilares del género. El guitarrista Peter Buck con su estilo brillante y estridente fue el componente clave del sonido de la banda junto con la voz inconfundible de Michael Stipe.

5.- The Cure

El sonido de The Cure está salpicado de brillo y melancolía, uniendo altos eufóricos pop con rock oscuro y apasionante. Al escuchar The Cure, encontramos una gran cantidad de ideas y formas musicales para descubrir, desde álbumes más duros como Pornography hasta el indie pop tecnicolor de The Head On The Door y Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Su “magnum opus” Disintegration, sigue siendo uno de los álbumes dobles más venerados de todos los tiempos, con Robert Smith representando a uno de los verdaderos visionarios del indie del Reino Unido.