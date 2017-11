#Top 5 de Los 80s a las 7 – [TINA TURNER]

Anna Mae Bullock, conocida artísticamente como Tina Turner, es una cantante, compositora, bailarina, actriz y coreógrafa de nacionalidad suiza y origen estadounidense ya retirada, cuya carrera se desarrolló durante más de cincuenta años, además de ser una de las principales y mayores componentes de rock siendo considerada como la «Reina del Rock».

AQUÍ te dejamos el TOP 5 de hoy, por Alonso Villarreal de #Los80sALas7

#5 – PRIVATE DANCER:

Private Dancer (1984) es el quinto álbum en solitario de la cantante estadounidense Tina Turner (1939-). Tras su exitoso paso por la formación Ike&Tina, que triunfó en los años sesenta y setenta, la artista estaba pasando por un difícil momento musical y personal, al separarse de su entonces productor y marido Ike Turner. Este disco supuso el punto de inflexión en su carrera, lanzándola de nuevo al estrellato.

El tema homónimo principal, que da su nombre al álbum, fue compuesto por el músico escocés Mark Knopfler (1949-) a principios de los años ochenta.

#4 BETTER BE GOOD TO ME

«Better Be Good to Me» es una canción escrita por los compositores Mike Chapman, Nicky Chinn y Holly Knight, (originalmente lanzada en 1981 por la banda Spider), interpretada por la cantante norteamericana Tina Turner y perteneciente a su álbum Private dancer. Esta canción ocupó la quinta posición en The Billboard Hot 100 en 1984 y su vocalización le valió en la edición de 1985 el Grammy a la mejor interpretación vocal de rock femenina.

#3 TYPICAL MALE #2

“Typical Male” Fue el primer single del álbum Break Every Ruke de 1986.

#2 WE DONT NEED ANOTHER HERO

Es una canción compuesta por Graham Lyle y Terry Britten. Fue también la canción principal de la película Mad Max beyond thunderdome (de 1985).

Fue lanzada en la época de mayor reconocimiento de la cantante, poco después de la aparición de su canción más conocida, «Private dancer» (1984).

#1 WHAT’S LOVE GOT TO DO WITH IT

Originalmente fue escrita para Sir Cliff Richard, sin embargo y extrañamente, fue rechazada por su equipo. Posteriormente fue ofrecida a la cantante estadounidense Tina Turner, quién finalmente la grabó y la hizo mundialmente conocida. Forma parte de su álbum Private Dancer y ocupó la primera posición en la lista The Billboard Hot 100, en 1984.

