#Top 5 de Los 80s a las 7 – [MICHAEL JACKSON – THRILLER]

“Thriller de Michael Jackson cumple 35 años, fue lanzado el 30 de noviembre de 1982. Vendió la cifra récord de 65 millones de copias y ganó 8 Grammy’s, colocando también 7 sencillos en el TOP 10.

AQUÍ te dejamos el TOP 5 de hoy, por Alonso Villarreal de #Los80sALas7

#5 The Girl is Mine

“The girl is mine” (La chica es mia) es el primer sencillo de Michael Jackson de Thriller, el álbum más vendido en la historia de la música. Es un dúo entre Michael Jackson y Paul McCartney, antiguo integrante de The Beatles. La canción llegó al número 2 en EE. UU. (en el Billboard Hot 100), y al número uno en las listas de US R&B.

La letra de la canción, gira en torno a la disputa entre Michael y Paul por una chica.

#4 Billie Jean

Fue escrita y compuesta por Jackson y producida por Jackson y Quincy Jones. Hay afirmaciones contradictorias sobre el significado de las letras de la canción. Unos sugieren que se derivan de una experiencia de la vida real, en la que una fanática afirmó que Jackson (o uno de sus hermanos) había engendrado a sus gemelos. Sin embargo, Jackson declaró que “Billie Jean” se basaba en groupies que había encontrado.

#3 Beat It

«Beat It» ganó dos premios Grammy en las categorías de Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal de Rock Masculina. Como curiosidad destaca la participación de los guitarristas Steve Lukather y Eddie Van Halen en la grabación de la canción.

#2 Wanna Be Startin’ Somethin’

#1 Thriller

El vídeo musical del sencillo, titulado Michael Jackson’s Thriller tuvo un gran éxito y con casi catorce minutos de duración, es más largo que la canción. En su trama, Jackson y la actriz Ola Ray se encuentran en un ambiente inspirado en las películas de terror de la década de 1950. En una de las escenas, Jackson dirige a otros actores disfrazados de zombis en una coreografía. Pese a que generó controversias por su temática de misterio y violencia, se volvió muy popular y recibió muchos elogios de la crítica.