Ser sexy es más una cuestión de actitud que de lucir el cuerpo del verano y para demostrarlo, les compartimos 10 videos para todos los gustos: desde curvas peligrosas, cuerpos brillantes de sudor, susurros y escotes sugerentes hasta los sensuales movimientos del ritmo latino.

Disfruta de nuestra selección de los TOP 10 Sexiest Music Videos y recuerda pasar por nuestras redes para comentar cúal es tu favorito!

1.- Jason Derulo – Mamacita

Jason Joel Desrouleaux, cantante, compositor y bailarín estadounidense procedente del estado de Florida Estados Unidos nos regala 1.84 metros de puro ritmo. Son varios los videos musicales que fácilmente podrían provocarle un paro cardíaco o deficiencias respiratorias a cualquier alma inocente. Los sensuales movimientos y su mirada penetrante lo hacen merecedor de un puesto en nuestra lista, porque ustedes dirán… hay algo más sexy que un hombre sepa bailar? Les dejamos este video para que se den gusto!

2.- Maluma – Felices los 4

Cuando vemos los videos de Maluma es el momento en donde decimos que todo el tiempo que invirtió Dios en la creación del hombre, el fallo con Adan y Eva , todo valió la pena si nos llevó a esta perfección de hombre. Cara de niño pícaro, caderas pecaminosas que se mueven al son latino, y ese acento colombiano que baja cualquier mantra de NO VOY A CAER…. Seamos honestas; en lo que ese hombre diga: mamacita como está?…. Usted responde: Estoy mejor con usted y se va…. y no es por ser fácil! No, es por sentido común.

3.- Halsey – You should be Sad

Esta mujer es una falta de respeto para todas las mujeres del mundo! Es hermosa en cualquier color de cabello, en pijamas, disfrazada como sea.! Halsey se ha posicionado como vocera del movimiento a favor de la igualdad y seguridad para la mujer. “Ninguna de nosotras es libre. Aún hay canciones por cantar y guerras por ganar”, Halsey en Women’s March 2018 en NY. Este fue uno de sus varios discursos en apoyo al sexo femenino en el mundo y con el cual también se convirtió en una activista constante. Además se esto se destaca como compositora y directora de videos musicales. Si regresamos al tema de sensualidad mejor vean el video se explica por si sólo!

4.- Shawn Mendes y Camila Cabello – Señorita

Este al igual que cientos de secretos del mundo artístico era un «Secreto a GRITOS» sólo ellos se creian el cuento de que sólo eran «amigos». La química entre estos artistas era tal que traspasaba las pantallas en entrevistas, reuniones sociales y eventos musicales. Al fin se nos hizo el milagro y nos confirmaron su relación con un video que nos dejaba gritando de emoción!!!

5.- Maroon 5 – Animals

Adam Levigne es sin dudas y sin fallos ópticos un hombre guapo, pero no inspira los malos pensamientos que cualquiera de los anteriores aquí listados. Sin embargo, podemos titular este video como: Enamórate de alguien que te tenga tanta hambre como Adam Levigne le tiene a su esposa!!! porque Sí, que video para no dejar nada a la imaginación. Suerte que tiene la angelita de Victoria´s Secret!!

6.- Shakira ft Rihanna – Can´t Remember to Forget you

Mucho con demasiado es este dúo o mejor llamémoslas INFARTO y FULMINATE porque en este video no sabrás a donde mirar. Ya a estas alturas podríamos afirmar que todo dúo que se corone con la presencia de Shakira contará con un alto despliegue de sensualidad porque, a ver ¿Quién puede olvidar a Shak bañada en ese líquido negro en el video LA TORTURA junto a Alejandro Sanz? o el sensual movimiento de caderas entre la Queen Beyoncé y Shak en A Beautiful Lie y por favoorrrr…. el show junto a Jlo en el super bowl? Seguramente podremos dedicar un artículo exclusivo a esta diosa colombiana!!

7.- Britney Spears – I´m a Slave 4 U

Demasiada polémica para un sólo cuerpo, así como demasiado talento para un sólo humano! La princesa del pop nos regaló muchos videos que dejaban en claro que ya no quería ser más la niña buena!! Era una mujer y definitivamente que lo dejaba claro en cada video! ¿Quién puede olvidar la interpretación de I´m a Slave for you en los VMA saliendo con una Boa a bailar? esto entra en la misma categoría de la princesa Leia y su micro vestido junto a Jabba the hutt , womanizer, Toxic o el inolvidable vestido de spandex… Oops!… I Did It Again. Sin discusión ella debía estar en este Top.

8.- Justify my love – Madonna

La Reina del Pop Madonna es el claro ejemplo de que la sensualidad es cuestión de actitud. En jeans, de vaquera, en ropa deportiva como se presente esta diva expide sensualidad. Madonna ha sido censurada por el canal MTV en cuatro ocasiones. La primera de ellas fue con este video en el que la cantante simula tener relaciones sexuales con su novio de ese entonces, el modelo Tony Ward y vaya que es un HOT video! Si no lo has visto te invitamos a darle play.

9.- Cristina Aguilera – Dirrty

Aguilera al igual que las otras artistas que han salido de la casa Disney, Cristina deseaba dejar de lado su imagen de «God Girl» así que con el deseo de soltar a su genio de la botella, afirmó que necesitaba ayuda en la producción de una canción «Bajonera y sucia» que anunciaría su regreso y su nueva imagen. Propuso usar la canción «Let’s Get Dirty (I Can’t Get In Da Club)» del rapero Redman, un sencillo de 2001,que sirvió para hacer las bases de «Dirrty». Definitivamente en este video dejó salir todo lo Hot que nuestra chica tenía para entregar, poca ropa, sudor, insinuosos movimientos y muchos roces entre cuerpos nos deja la mente bien dirty!! dale play al video y disfrútalo!

10.- Jennifer Lopez ft Iggy Azalea – Booty

La última de nuestro top pero no por ello la menos sexy (de hecho si hay alguien que merece la corona de mega ultra mamacita es Jlo). En este video junto a Iggy Azalea nos regala un Booty Battle porque no esta fácil un video en el cual el protagonista sea la sensual retaguardia de esta reina del Bronx. La sorpresa es que la rapera Azalea fue una digna contrincante, desconocíamos estas curvas. No lo has visto? te lo dejamos aquí!

Mención de honor para Selena Gómez que aún con su retiro, su enfermedad y su ruptura amorosa nos regaló este super video.

11.- Selena Gomez – Hands to Myself

Necesitamos un meme o gif para poder definir nuestros rostros al ver este video, la dulce Selena, nuestra niña estaba 100% apasionada y elegantemente nos regaló un video que dejó al descubierto el lado mas sensual de esta artista!