El mundo de la música está en shock luego de la repentina y lamentable noticia de que Tom Parker, cantante de The Wanted, fue diagnosticado con cáncer del cerebro en etapa terminal, según anunció en una entrevista exclusiva para la revista inglesa Ok!

El cantante de éxitos como “Glad You Came” y «Chasing the Sun, comenzó un tratamiento de radioterapia y quimioterapia en un esfuerzo por prolongar su vida. La devastadora noticia para el joven viene solo seis semanas después de anunciar que se estaba preparando con entusiasmo para el nacimiento de su segundo bebé, luego de haberse convertido en padre por primera vez 15 meses antes.

En su cuenta de Instagram, el cantante dejó un mensaje a sus seguidores: “Hola, chicos, saben que ambos hemos estado callados en las redes sociales durante algunas semanas y es hora de decirles por qué. No hay una manera fácil de decir esto, pero lamentablemente me diagnosticaron un tumor cerebral y ya estoy en tratamiento”, indicó el músico. “Decidimos, después de pensarlo mucho, que en lugar de escondernos y tratar de mantenerlo en secreto, haríamos una entrevista en la que podríamos presentar todos los detalles y dejar que todos supieran los hechos a nuestra manera. Todos estamos absolutamente devastados, pero vamos a luchar contra esto hasta el final. No queremos su tristeza, solo queremos amor y positividad y juntos crearemos conciencia sobre esta terrible enfermedad y buscaremos todas las opciones de tratamiento disponibles. Va a ser una batalla dura, pero con el amor y el apoyo de todos vamos a vencerla. Tom y Kelsey xxx».

Según informa la revista la familia estaba de vacaciones en Norwich, Inglaterra, cuando recibieron la noticia. Después de semanas de convulsiones extrañas e inexplicables, el cantante finalmente se hizo las pruebas que necesitaba, donde los médicos le dieron la noticia de que tenía un tumor conocido como glioblastoma de grado cuatro, y era “el peor de los casos”. El cantante tiene una expectativa de vida de tres a 18 meses.

Tal y como informó Ok! El cantante y su esposa Kelsey ya han dado la terrible noticia a sus familiares y amigos cercanos. Los amigos de Tom de The Wanted, en particular, han sido una gran fuente de consuelo y han estado en contacto regular con su antiguo compañero de banda.