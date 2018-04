The Weeknd se derrumba y llora en plena actuación

El Festival de Coachella está siendo de lo más emocional este año. Si por un lado Beyoncé nos conmovía tras su puesta en escena con sus compañeras del alma de Destiny’s Child, en esta ocasión ha sido The Weeknd quien nos ha conmovido tras romperse sobre el escenario y llorar mientra cantaba uno de sus temas más románticos.

Visiblemente afectado y con lágrimas en los ojos, el cantante canadiense de 28 años cerraba el primer día del festival con canciones de lo que es ya su nuevo disco My Dear Melancholy. Y precisamente melancolía fue lo que transmitió a su público al ponerse a llorar ante los allí presentes cuando cantaba dos de sus temas más aplaudidos y melódicos, “Call Out My Name” y “Privilege”, según muchos ambos dedicados supuestamente a su ex, Selena Gómez.

Se trata de su primer trabajo solo desde que rompiera con la cantante que poco después retomaría su relación con el también intérprete Justin Bieber. Selena y The Weeknd terminaban su romance en octubre del año pasado después de casi diez meses juntos.

Algunos de sus seguidores más fieles aseguran que las líneas que cantó y con las que se emocionó son del tema “Call Out My Name” donde más en concreto dice algo así como: “Dije que no sentía nada cariño, pero mentí, casi corto un trozo de mi mismo por tu vida”, una frase que muchos asumen tiene que ver con el transplante de riñón de la joven.

Su emotiva actuación, su entrega y sus lágrimas han despertado el interés de todos y las redes sociales no han parado desde entonces de hablar de ello y publicar videos y comentarios al respecto. Aunque él no se ha pronunciado ni nada ha sido confirmado, todo apunta a que su corazón sigue guardando un lugar especial para Selena. Quien sabe, ahora que ella vuelve a estar soltera, ¿habrá reconciliación?